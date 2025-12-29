Thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường

Hà TĩnhThầy giáo trường THCS Chu Văn An thừa nhận "chạm vào vùng nhạy cảm của nữ sinh lớp 8" trong lúc hướng dẫn động tác võ thuật, bị bố em này dùng gạch đánh vào đầu.

Ngày 29/12, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An (huyện Hương Khê), cho biết sẽ ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với nam giáo viên này. Động thái nhằm ổn định tâm lý học sinh và phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 28/12, trong đó một nữ sinh lớp 8 tố cáo thầy giáo có hành vi đụng chạm vào vùng nhạy cảm khi tập võ tại trường.

Làm việc với Ban giám hiệu, nam giáo viên thừa nhận sự việc diễn ra buổi sáng cùng ngày, sau khi ông "uống nhiều rượu", rồi đạp xe qua trường. Khi định vào tắt điện phòng đa chức năng, thấy ba học sinh đang tập võ, ông hướng dẫn một vài động tác. Trong quá trình này, "tay đã va chạm vào vùng nhạy cảm của em".

Nữ sinh trong sự việc đã bật khóc và gọi điện cho gia đình. Phụ huynh sau đó tới trường, dùng gạch đánh vào đầu thầy giáo.

Trường THCS Chu Văn An, Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê

THCS Chu Văn An, đóng tại xã Hương Khê, trước đây thuộc huyện Hương Khê. Theo lãnh đạo nhà trường, nam giáo viên mới chuyển về công tác tại trường hơn một năm nay.

Ngoài dạy Ngữ văn, ông còn phụ trách câu lạc bộ võ thuật. Sau sự việc, giáo viên bày tỏ sự ân hận về hành vi của mình.

Đức Hùng