Thầy giáo bị điều tra hiếp dâm nữ sinh khi dạy thêm

Hà TĩnhLê Dũng Cường, giáo viên trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Vũ Quang, bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 tại nhà.

Ông Cường, 42 tuổi, trú thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, bị khởi tố, bắt giam 4 tháng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo điều 142 Bộ luật Hình sự 2015, Công an Hà Tĩnh cho biết, sáng 5/7.

Chiều 20/6, nữ sinh lớp 6 cùng một số bạn đến học thêm tiếng Anh tại nhà ông Cường. Nhà chức trách cáo buộc, ông Cường đã rủ bé gái này sang căn phòng khác, bắt im lặng, dùng vũ lực khống chế.

Sự việc bị lộ khi nạn nhân về kể với người thân vào tối cùng ngày. Công an cho hay ông Cường thừa nhận hành vi.

Do tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Vũ Quang chuyển hồ sơ cho Công an Hà Tĩnh thụ lý theo thẩm quyền.

Ông Cường có hàng chục năm công tác trong ngành giáo dục, đã qua một đời vợ.

Đức Hùng