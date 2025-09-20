Thay đổi suy nghĩ về tuổi già

Các sách "Sống đời ngân vang", "Ăn gì không già" gợi ý cách mỗi người đối diện sự lão hóa, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Nhiều thành kiến về giới hạn độ tuổi trong công việc, trải nghiệm khiến người lớn tuổi dần bị gạt ra khỏi xã hội. Những cuốn sách khơi gợi tinh thần sống tích cực, phát triển bản thân cung cấp cho độc giả độ tuổi sau 50 cái nhìn mới mẻ hơn về điều này.

Món quà của sinh mệnh (2021)

Bìa "Món quà của sinh mệnh", tên gốc là "A Matter of Death and Life". Ảnh: NXB Trẻ

Tự truyện của vợ chồng Irvin D. Yalom và Marilyn Yalom kể về quá trình chống chọi bệnh nan y và đối diện cái chết. Năm 2019, bà Marilyn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tủy xương với tiên lượng thấp. Dù hy vọng mong manh, bà chấp nhận điều trị nhằm kéo dài sự sống bên chồng. Bà nảy ra ý tưởng cùng chồng viết tự truyện xen kẽ giữa hai góc nhìn, kể lại hành trình đối diện cái chết.

Sách đưa người đọc theo cung bậc cảm xúc của hai vợ chồng khi nhận tin dữ: từ sợ hãi, đau đớn, chối bỏ đến miễn cưỡng chấp nhận, suy sụp và đứng dậy bước tiếp. Họ phải tìm giải pháp cho những vấn đề tuổi già, sách đặt ra nhiều câu hỏi: Sinh hoạt ra sao khi trở nên tàn phế, có nên vào viện dưỡng lão, chuyến thăm khám, quyền trợ tử, người già sống thế nào khi chỉ còn một mình? Con cái níu giữ sự sống cho cha mẹ vì tình thương, trách nhiệm hay lo sợ định kiến xã hội Tác phẩm gửi gắm thông điệp sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu. Theo tác giả, điều đáng buồn không phải sự chia ly, mà là sống không trọn vẹn.

Món quà của sinh mệnh được dịch sang hơn 10 thứ tiếng trên thế giới, nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình. Lori Gottlieb - tác giả cuốn Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý - nhận xét: "Tác phẩm sẽ còn ám ảnh tôi nhiều năm nữa. Điều lưu lại không chỉ là một câu chuyện về sự mất mát khôn nguôi, mà là câu chuyện đau thương nhưng đẹp đẽ và khó quên về tình yêu bền chặt".

Irvin D. Yalom, sinh năm 1931 tại Mỹ, là Giáo sư danh dự về Tâm thần học tại Đại học Stanford, một trong những bác sĩ tâm thần hàng đầu thế giới. Ở tuổi ngoài 90, ông vẫn tiếp tục sống và viết tại Bắc California. Các tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam gồm: Ý nghĩa cuộc đời - Từ những câu chuyện trị liệu tâm lý, Những tạo vật của một ngày.

Marilyn Yalom, sinh năm 1932, mất năm 2019, là nhà văn, nhà sử học nữ quyền tiên phong, có ảnh hưởng sâu sắc trong phong trào nữ quyền thế kỷ 20 tại Mỹ. Bà là học giả cao cấp tại Viện Nghiên cứu Giới Clayman thuộc Đại học Stanford, đồng thời là giáo sư tiếng Pháp. Marilyn Yalom là tác giả cuốn Lịch sử vợ, Lịch sử vú.

Sống một đời xứng đáng (2023)

Bìa "Sống một đời xứng đáng", sách 368 trang, Phương Phương dịch, NXB Trẻ ấn hành. Ảnh: NXB Trẻ

Sách có tên gốc The Well Lived Life, phát hành lần đầu năm 2023, ra mắt độc giả Việt năm nay. Sống một đời xứng đáng tập hợp các bài học về sức khỏe của bác sĩ Gladys McGarey. Bà đưa ra những nguyên lý chữa lành từ sự kết nối giữa thể chất, tinh thần, cho rằng để chữa bệnh không nằm ở thuốc men, phẫu thuật hay bác sĩ danh tiếng, mà ở chính tâm hồn mỗi người. Họ phải tự nhìn nhận và gỡ rối những khối tắc nghẽn ẩn sâu bên trong, để dòng năng lượng lưu chuyển thông suốt trong cơ thể, từ đó hướng đến sự chữa lành, thay đổi từ gốc rễ.

Theo bà, sáu bí quyết để thấu hiểu bản thân là: Ý thức về sứ mệnh thiêng liêng, độc đáo của mình khi sinh ra và lý do bạn tồn tại trong vũ trụ; Mọi sự sống đều cần chuyển động; Tình yêu là liều thuốc hiệu nghiệm nhất; Đừng sợ cô đơn; Tất cả những trải nghiệm vui buồn đều là người thầy mang lại bài học giá trị; Sống hết mình với năng lượng cuồng nhiệt.

Tiến sĩ Robert Waldinger, Giám đốc Dự án nghiên cứu về Sự phát triển của con người, Đại học Harvard nhận xét: "Tiến sĩ McGarey bàn sâu về những chân lý giản đơn, dễ dàng chạm đến trái tim độc giả. Bà sống trong thế giới thực, nơi cơ thể, trí não và tinh thần không thể tách rời, và một thế kỷ trí tuệ của bà thấm đẫm khoa học, y học cùng tâm hồn".

Bác sĩ Gladys McGarey, sinh năm 1920, mất năm 2024, được công nhận là người khai sinh ra Y học Toàn diện. Bà là thành viên sáng lập Hội đồng Y học Toàn diện Mỹ, có hơn bảy mươi năm kinh nghiệm trong thực hành y khoa gia đình, là một trong những bác sĩ phương Tây đầu tiên thường xuyên sử dụng châm cứu tại Mỹ.

Sống đời ngân vang (2023)

Bìa "Sống đời ngân vang", sách có tên gốc "Live Life in Crescendo". Ảnh: NXB Trẻ

Sống đời ngân vang là cuốn sách cuối cùng của chuyên gia Stephen R.Covey, được ông viết cùng con gái và xuất bản 10 năm sau khi tác giả qua đời. Sách giới thiệu triết lý sống Tinh thần Ngân vang. Theo tác giả, đây là một tư tưởng, nguyên lý hành động giúp độc giả có góc nhìn khác về cuộc sống: tuổi tác không ngăn được con người học hỏi, hướng tới tương lai và giúp đỡ mọi người. Với phương châm "việc quan trọng nhất vẫn luôn ở phía trước", cách sống này giúp giữ được suy nghĩ lạc quan hướng tới tương lai.

Tác giả Stephen R. Covey là chuyên gia tư vấn và đào tạo về lãnh đạo, từng được tạp chí TIME bình chọn là một trong 25 người Mỹ có sức ảnh hưởng. Tác phẩm 7 thói quen hiệu quả của ông được mệnh danh là cuốn sách về quản trị có sức ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.

Ăn gì không già (2023)

Bìa "Ăn gì không già", sách ra mắt độc giả Việt năm nay. Ảnh: NXB Trẻ

Sách phân tích khoa học về lão hóa và bệnh mạn tính, giải thích cách tránh các bệnh thường gặp trong cuộc sống. Theo tác giả, ăn uống là biện pháp chống lại lão hóa hiệu quả nhất. Tác phẩm chỉ ra già đi không có nghĩa là đau ốm hơn. Ăn gì không già giúp người đọc đưa ra lựa chọn trong chế độ ăn uống và lối sống, để bảo toàn trí não, cơ xương khớp, tuần hoàn tim mạch, hệ miễn dịch. Sách có lối kể chuyện hấp dẫn, khơi gợi vấn đề sức khỏe tưởng chừng khô khan.

Michael Herschel Greger (53 tuổi), là bác sĩ, diễn giả người Mỹ về sức khỏe cộng đồng. Ông nổi tiếng với việc ủng hộ chế độ ăn toàn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và phản đối sản phẩm có nguồn gốc từ động vật.

Châu Anh