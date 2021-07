Thay đổi mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn được không?

Vì Covid-19, tôi bị mất việc và nợ nần chồng chất nên nói chồng cũ tăng tiền cấp dưỡng cho con, thay vì một triệu đồng mỗi tháng như toà tuyên khi ly hôn.

Nhưng anh ấy nói bản án tuyên sao thì làm vậy, tôi không có quyền đòi hỏi. Tôi phải làm sao? (Thuỳ Linh).

Luật sư tư vấn

Căn cứ quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ), chị vẫn có quyền thỏa thuận lại với chồng cũ về việc thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Theo khoản 2 Điều 16 của luật này, khi có lý do chính đáng, chị có thể đề nghị chồng cũ tăng mức cấp dưỡng. Luật không quy định cụ thể như thế nào là lý do chính đáng, nhưng theo tinh thần các quy định của luật này cũng như nguyên tắc bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con, một số trường hợp có thể được xem là lý do chính đáng như: do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến việc chị mất việc làm, mất thu nhập; chị có nhiều khoản nợ khác chưa thanh toán; ngoài nuôi con thì chị còn nuôi các thành viên khác trong gia đình...

Do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con, chị cần thỏa thuận lại với chồng cũ về việc tăng mức cấp dưỡng nuôi con so với nội dung bản án đã tuyên.

Nếu không thỏa thuận được, căn cứ Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 110, Điều 116 Luật HNGĐ, chị có thể yêu cầu tòa giải quyết yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con.

Kèm theo đơn khởi kiện cần có các tài liệu khác như: bản sao bản án, bản sao giấy tờ tùy thân, các giấy tờ chứng minh việc bị mất việc làm, mất thu nhập, hóa đơn, tài liệu chứng minh các khoản nợ mà chị đang phải trả...

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha