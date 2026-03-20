Thầy cũ làm cố vấn cho Van Persie

Hà LanDick Advocaat sẽ làm cố vấn cho Robin Van Persie, người đang gặp thách thức trên cương vị HLV của Feyenoord.

Feyenoord bổ nhiệm Advocaat từ ngày 18/3. Cựu HLV 78 tuổi có nhiệm vụ cố vấn cho CLB và HLV Van Persie trong việc quản lý đội bóng.

"Tôi muốn giúp Feyenoord, và đặc biệt là Robin Van Persie, kết thúc mùa giải thật tốt", Advocaat nói. "Tôi biết Robin gần 20 năm rồi, và quan hệ của chúng tôi luôn tốt đẹp. Khi tôi còn làm HLV ở đây, với tư cách là một cựu tiền đạo hàng đầu, cậu ấy đã chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các tiền đạo. Và giờ đây, tôi có thể hỗ trợ cậu ấy. Tôi rất vui khi được làm điều đó".

Dick Advocaat (phải) dẫn dắt Van Persie tại Fenerbahce mùa 2016-2017. Ảnh: Fenerbahce

Việc bổ nhiệm diễn ra chỉ vài tuần sau khi Advocaat từ chức HLV tuyển Curacao. Nếu còn dẫn dắt Curacao, nhà cầm quân 78 tuổi sẽ là HLV nhiều tuổi nhất có mặt tại World Cup vào tháng 6. Advocaat rời đại diện khu vực CONCACAF là để trở lại Hà Lan chăm con gái mắc ung thư.

Advocaat từng dẫn dắt tuyển Hà Lan giai đoạn 1992-1994, 2002-2004 và năm 2017. Trong năm cuối cùng, ông nhiều lần triệu tập Van Persie dự vòng loại World Cup 2018. Ông cũng dẫn dắt ngôi sao này tại Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2026-2017.

Van Persie từng là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, ghi 132 bàn cho Arsenal, 58 bàn cho Man Utd, giành UEFA Cup, Cup FA và Ngoại hạng Anh. Anh cũng giúp Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 và bán kết World Cup 2014.

Van Persie chuyển sang công tác huấn luyện ngay sau khi giải nghệ vào năm 2019. Ban đầu, anh làm HLV đội trẻ và trợ lý cho Advocaat tại Feyenoord, sang dẫn dắt đội một Heerenveen vào năm 2024, rồi trở lại Feyenoord đến nay.

Van Persie đang gặp thách thức lớn về thành tích mùa này. Trên đấu trường châu Âu, Feyenoord gây thất vọng khi thua Fenerbahce ở vòng sơ loại Champions League và bị loại ở vòng bảng Europa League. Kết quả trên đấu trường quốc nội cũng không khả quan. Họ hiện xếp thứ hai giải vô địch Hà Lan, nhưng kém PSV 16 điểm sau 27 vòng, trong khi chỉ hơn đội xếp thứ ba NEC ba điểm và Ajax 5 điểm. Hai đội dẫn đầu sau 34 vòng sẽ vào thẳng vòng bảng Champions League, còn đội xếp thứ ba phải chơi vòng sơ loại.

