Thầy cũ của Djokovic: 'Nole đã trở lại, Alcaraz, Sinner hãy dè chừng'

Từng dẫn dắt Novak Djokovic, Jannik Sinner thời đầu sự nghiệp, HLV người Italy Riccardo Piatti tin Nole còn nhiều cơ hội chinh phục các đỉnh cao mới trong mùa 2026, dù vừa thua chung kết Australia Mở rộng 2026.

- Djokovic đã lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam thứ 25. Nhưng ông đánh giá thế nào về chiến thắng nghẹt thở 5 set của anh ấy trước Sinner ở bán kết, một cuộc đối đầu giữa hai học trò cũ của ông?

- Điều thú vị là tôi từng làm việc với cả hai ở cùng một độ tuổi: Djokovic lúc 18-19 tuổi, Sinner từ 13-20 tuổi. Với cả hai, tôi đều tập trung tối đa vào kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tất nhiên là cả tâm lý. Khi huấn luyện Jannik, dựa trên những gì tôi biết về sự nghiệp của Novak, mục tiêu của tôi là giúp cậu ấy đủ sức đánh bại Novak.

HLV Piatti chỉ dẫn Sinner ở giai đoạn đầu sự nghiệp của tay vợt Italy. Ảnh: AFP

Tôi đã tập trung vào việc biến Jannik trở nên giỏi hơn Novak, và với những gì chúng ta thấy trong trận bán kết vừa qua, tôi nghĩ đó chủ yếu là chiến thắng của bản lĩnh và kinh nghiệm. Jannik đã có những cơ hội của cậu ấy, nhưng Novak đã chơi quá xuất sắc. Tôi thấy Jannik vẫn cần thêm những trận cầu đinh như thế. Nhưng cậu ấy còn rất nhiều thời gian phía trước để tích lũy, gặt hái những vinh quang lớn.

- Vậy còn trận chung kết vừa khép lại giữa Carlos Alcaraz với Djokovic thì sao, ông đã thấy những gì?

- Tôi thấy một Alcaraz với phong thái hoàn toàn khác biệt, luôn mang trong mình niềm tin mãnh liệt rằng cậu ấy có thể thắng. Hiện tại, Alcaraz có vẻ nhỉnh hơn tất cả những người còn lại, dù mùa giải mới chỉ bắt đầu.

- Dù vậy, Djokovic hẳn vẫn khiến ông kinh ngạc, ít nhất là trong set đầu tiên của trận chung kết?

- Có một điều tôi biết chắc, vì Novak đã thuê Dalibor Sirola - một người bạn của tôi - làm HLV thể lực, đó là cậu ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho Australia Mở rộng 2026 từ ngày 1/12 năm ngoái. Ở tuổi này, Novak hiểu cậu ấy cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn vì gánh nặng tuổi tác. Thực tế, các tay vợt trẻ không có được sự đầu tư thời gian như cậu ấy vì họ không có lộ trình được lên kế hoạch tương tự.

Ở chung kết, chúng ta thấy vấn đề duy nhất của Novak chỉ là tuổi tác và thể lực đi kèm. Tôi vô cùng tôn trọng nỗ lực của cậu ấy để duy trì trạng thái sẵn sàng cho các giải đấu lớn, và sau giải đấu này, sự tôn trọng đó còn lớn hơn nữa. Novak yêu tennis và khát khao tranh đua đến cháy bỏng. Tôi hơi tiếc khi cậu ấy thua, nhưng đơn giản là vì Alcaraz đã chơi hay hơn.

Djokovic sau một pha cứu bóng bất thành trong trận thua Alcaraz ở chung kết Australia Mở rộng 2026 trên sân Rod Laver, Melbourne ngày 1/2. Ảnh: AP

- Ông hình dung thế nào về phần còn lại của mùa giải với Djokovic?

- Nếu Novak vẫn tiếp tục thi đấu, đó là vì cậu ấy tin mình vẫn có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất. Roland Garros năm nay chắc chắn sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu một cơ hội mở ra tại Wimbledon, đừng bao giờ gạch tên cậu ấy. Tôi thực sự tin rằng năm nay sẽ không chỉ là cuộc chơi riêng giữa Alcaraz và Sinner. Đó sẽ là cuộc đua tam mã.

- Khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ để chạm tay vào Grand Slam thứ 25, có lẽ Djokovic sẽ phải đánh bại cả hai đối thủ này trong cùng một giải đấu...

- Đúng vậy, có lẽ cậu ấy sẽ cần ai đó loại bớt một trong hai người này trước khi đối đầu trực tiếp với họ. Tại Australia Mở rộng vừa kết thúc, Alexander Zverev đã có cơ hội kết liễu Alcaraz ở bán kết.

Dù sao, điều tôi khẳng định sau giải này là Novak đã trở lại. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy tránh được chấn thương và tiếp tục chuẩn bị theo cách mình muốn cho mỗi giải đấu lớn. Khi đó, cơ hội sẽ lại đến. Jannik và Carlos tốt nhất là nên dè chừng, bởi Novak có lẽ là tay vợt "ám ảnh" với tennis nhất trong số tất cả bọn họ.

Hoàng Thông (theo L'Équipe)