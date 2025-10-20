Thấy có lỗi với bản thân khi 35 tuổi vẫn ế

Thực sự không biết phải nói thế nào nhưng để bước chân ra ngoài kia giao lưu rất khó vì tôi thấy mình yếu đuối, lạc lõng thật rồi.

Chắc không ai nghĩ được thời bây giờ vẫn có người đã quá lứa nhưng không chịu làm quen qua điện thoại. Càng một mình lại càng ngại đi đâu, khép kín bản thân. Đến một thời điểm, cô đơn là thứ tràn ngập thực sự. Trước đây, tôi ở cùng gia đình, luôn được mẹ quan tâm, chăm sóc và trong nhà có tiếng cháu nhỏ gần như không bị bủa vây bởi những thông tin ai cưới, ai có bạn trai. Cũng một phần tôi ít giao du và không thường về quê hay gần họ hàng.

Nhưng khi đối diện với sự thật ở tuổi 35 là lúc người ta lập gia đình hết rồi, chưa nói nhiều người ngoài kia còn lần hai, lần ba, tôi vẫn tự nhủ mình cũng tốt mà, nghe đàn ông ngoài kia còn ế nên chủ quan, vẫn tâm lý chờ người đến tán. Nhưng sự thực đàn ông quen ở đâu, yêu ở đó chứ ai đến tận nhà mình, có khi nghe qua được giới thiệu hay kết nối cô này cô kia chưa có ai, người ta cũng không tin. Khi thấm đủ mọi ngóc ngách, người ta bàn tán rằng tuổi này không còn ai ổn mà chưa kết hôn đâu.

Tôi thực sự thấy hối lỗi, một phần vì để lỗi thời, một phần vì lỗi với bản thân không thể tìm gặp được tấm chân tình tốt. Nếu ai vô tình xuất hiện khi bước ra ngoài phố và đúng gu, lại làm mình chút bàng hoàng rồi rời đi. Tìm ở đâu ra một người đàn ông hoàn chỉnh để gửi gắm. Nếu hỏi tôi có gì, vì ngoài kia rất nhiều cô gái trẻ, vâng, tôi cũng từng trẻ nhưng không dùng sự trẻ ấy để yêu, để trải nghiệm mà đã cố gắng để có công việc làm chủ chính mình, cũng như làm điểm tựa cho gia đình. Nhân cách tôi không thiếu, vì dù đã phải nỗ lực qua cô đơn thế nào nhưng chưa bao giờ trái lương tâm can dự vào hôn nhân người khác. Dù cả 5-7 đối tượng già trẻ gợi mở lời qua lại, tôi cũng không bận tâm.

Thực sự không biết phải nói thế nào nhưng để bước chân ra ngoài kia giao lưu rất khó vì tôi thấy mình yếu đuối, lạc lõng thật rồi. Có thời điểm tôi viết thư lên chuyên mục Hẹn hò nhưng nhiều người làm tâm trí sao nhãng, vì dù sao tôi không thể quen online hoặc quen xa được.

Hồng Minh