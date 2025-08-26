Thấy chữ viết bằng máu trên gối, shipper cứu người phụ nữ mắc kẹt

Trung QuốcTrương Côn, 19 tuổi, báo cảnh sát khi phát hiện chiếc gối có chữ viết bằng máu gần một chung cư lúc đi giao hàng.

Truyền thông Trung Quốc ngày 25/8 đưa tin Trương Côn, sinh viên đại học đang làm thêm nghề giao hàng trong kỳ nghỉ hè, phát hiện chiếc gối màu trắng dính chất lỏng màu đỏ sẫm viết số 110 625 ở lề đường gần một chung cư hôm 12/8 ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Trương Côn tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Lạc Sơn ngày 12/8. Ảnh: Ifeng

Sợ có người gặp nguy hiểm, Trương đã gọi báo cảnh sát. Một nhân viên khách sạn gần đó nhận ra chiếc gối này khớp với mẫu của một căn hộ homestay trên tầng 25 tòa chung cư số 6, khớp với con số 625 trên gối.

Cảnh sát nghi ngờ đây là một bạo hành hoặc bắt cóc, lập tức lên căn hộ và phá cửa, giải cứu người phụ nữ bên trong. Người này họ Châu, là chủ nhân căn hộ, vô tình bị nhốt trong phòng ngủ suốt 30 tiếng.

Cô cho hay sáng 11/8, khi đang dọn dẹp phòng, một cơn gió bất ngờ làm sập cửa, nhốt cô bên trong vì chốt cửa hỏng. Điện thoại của Châu để ở phòng khách, khiến cô không thể liên lạc với ai. Châu đá cửa, đập cửa, nhảy lên nhảy xuống với hy vọng hàng xóm nghe thấy, nhưng vô ích.

Cô treo một bộ đồ màu đỏ ngoài cửa sổ, thả ván xốp trên giường xuống đất để thu hút chú ý, nhưng vẫn không ai phát hiện. Không có thức ăn, nước uống, nhà vệ sinh trong 30 tiếng, Châu căng thẳng và sợ hãi. Cuối cùng, cô cắn ngón tay, dùng máu viết số 110 625 lên gối và ném ra ngoài cửa sổ.

"Khi cảnh sát phá cửa, tôi mừng như gặp lại người thân", Châu nói.

Cô bày tỏ lòng cảm kích với Trương, tặng cậu 1.000 tệ (140 USD) nhưng Trương từ chối.

"Cậu ấy vẫn là sinh viên nhưng lại từ chối tiền. Tôi rất xúc động. Hành động ấy khiến tôi cảm nhận được lòng người ấm áp", Châu nói.

Chiếc gối viết số bằng máu rơi xuống cạnh chung cư ngày 12/8. Ảnh: Ifeng

Trương cho rằng "đây chỉ là hành động tử tế bình thường mà ai lâm vào hoàn cảnh ấy cũng gọi báo cảnh sát". Meituan, công ty giao hàng mà Trương làm việc, đã trao tặng danh hiệu "Shipper tiên phong" cho Trương và khoản tiền thưởng 2.000 tệ (280 USD).

Người dùng mạng khen ngợi hành động của Trương. "May thật, cậu shipper rất nhanh trí, thực sự đã làm nên chuyện lớn", một người bình luận.

"Cậu ấy chỉ có nhiệm vụ giao đồ ăn, nhưng khi nhận thấy sự việc bất ổn, cậu ấy đã hành động rất quyết đoán, rất có tinh thần trách nhiệm", một người khác nhận xét.

Hồng Hạnh (Theo Ifeng)