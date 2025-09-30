'Thầy bói' lừa hàng chục người gần 100 tỷ đồng

Tây NinhTrần Thị Kim Dung "nổ" mình được phù hộ, có thể giúp mua bán đất thu lãi lớn, lừa hàng chục người chuyển tổng cộng gần 100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 30/9, Dung bị TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dung chỉ học hết lớp 5, không nghề nghiệp ổn định. Giữa năm 2019, để có tiền tiêu xài và trả nợ, bà ta bịa chuyện được "thần tiên phù hộ", có khả năng soi vận mệnh, rồi tung tin có thể giúp người khác mua bán đất với lợi nhuận cao.

Đây là cái cớ để lôi kéo nhiều người cả tin, thực chất là chiếm đoạt tiền, theo điều tra.

Trần Thị Kim Dung tại tòa. Ảnh: Thường Sơn

Cáo trạng xác định, Dung lập sổ tay, ghi khống các khoản tiền đã nhận của khách hàng cùng số tiền lãi và vị trí từng thửa đất, nhằm tạo lòng tin. Sau khi chiếm đoạt, bà ta dùng tiền của người sau trả lãi cho người trước, khiến nhiều nạn nhân liên tục rơi vào bẫy.

Tháng 7/2020, Dung nói dối với anh Nguyễn Thành Tâm rằng có hai thửa đất giá 3,1 tỷ đồng, chỉ sau 1-3 tháng bán lại sẽ lời 700 triệu đồng. Tin tưởng và ham lợi nhuận cao, ông Tâm đã chuyển đủ tiền. Do ban đầu nhận lãi đúng hẹn, ông Tâm ngày càng tin tưởng và 11 lần tiếp tục giao dịch, chuyển từ 500 triệu đến 8 tỷ đồng mỗi lần, với hứa hẹn lãi 100-800 triệu đồng trong vòng 3 tuần đến 2 tháng.

Đến tháng 3/2023, ông Tâm phát hiện sự thật khi Dung thú nhận đã tiêu xài toàn bộ 34 tỷ đồng, không có bất kỳ thửa đất nào được mua.

Tương tự, ông Nguyễn Anh Dũng cũng bị dụ tham gia các phi vụ mua bán đất "ảo". Ban đầu, Dung môi giới nhiều thửa đất ở xã Thạnh Lợi để tạo lòng tin, sau đó lừa ông Dũng chuyển 8,5 tỷ đồng. Không dừng lại, bà ta còn thuyết phục để chồng mình đứng tên thay hai thửa đất, rồi mang đi thế chấp vay 2,2 tỷ đồng. Số tiền này tiếp tục bị tiêu xài cá nhân. Khi sự việc vỡ lở, tổng số tiền Dung chiếm đoạt của ông Dũng là 10,7 tỷ đồng.

Với thủ đoạn này, từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2023, Dung đã lừa 14 người, số tiền từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng, tổng cộng gần 99 tỷ đồng.

Giữa năm 2023, sau khi tiêu xài hết tiền, Dung tuyên bố vỡ nợ, rời nhà riêng ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An cũ), lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Trà Vinh cũ. Sau 9 tháng, bà ta bị bắt giữ.

Tại tòa hôm nay, HĐXX nhận định vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Thường Sơn