Thầy bói bị bắt vì hứa giúp đội bóng quốc gia vô địch châu lục

MaliKaramogo Sinayoko bị bắt khi nhận những bó tiền mặt từ người hâm mộ, hứa dùng "quyền năng" để độ cho tuyển quốc gia thắng Cúp châu Phi.

Karamogo Sinayoko, một nhà tiên tri tự xưng, người từng hứa giúp tuyển quốc gia Mali vô địch giải bóng đá Cúp bóng đá châu Phi, đã bị bắt giữ sau khi đội tuyển này thua 0-1 ở tứ kết.

Theo cáo buộc, Karamogo đã nhận được một số tiền tương đương 1 tỷ đồng từ những người hâm mộ đội tuyển quốc gia sau khi nói với họ rằng có thể dùng năng lực của mình để đảm bảo chiến thắng.

Trước đó, ngày 3/1, đêm diễn ra trận đấu vòng 16 đội giữa Mali và Tunisia, người hâm mộ đã mang những bó tiền franc Tây Phi đựng trong túi nylon đến nhà ông ta ở Bamako và đưa thẳng vào tay.

Tại trận đấu này, tuyển Mali có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu và bị dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng đã gỡ hòa ở phút thứ 90 và giành chiến thắng trên chấm phạt đền. Kết quả, khán giả tin rằng tài năng phi thường của thầy bói Karamogo là có thật.

Chiến thắng của Mali trước Tunisia khiến người hâm mộ tin rằng thầy bói. Karamogo Sinayokocó năng lực siêu nhiên. Ảnh: Telegraph

"Cả khu phố đều đến nhà tôi để chúc mừng tôi, người dân từ khắp thành phố đều đến thăm tôi", Karamogo nói.

Ông ta sau đó cam kết sẽ giúp đội tuyển giành thêm một chiến thắng nữa ở tứ kết, và được cho là đã thề trên kinh Koran khi hứa hẹn chiến thắng. Nhưng Mali đã thua Senegal 0-1 vào ngày 9/1 và bị loại khỏi giải đấu.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đám đông khoảng 100 người hâm mộ tức giận đã bị quay phim ném đá vào nhà ông Sinayoko. Cảnh sát được gọi đến hiện trường đã cáo buộc ông tội lừa đảo, thực thi lệnh bắt.

Theo các báo cáo, ông đang bị điều tra về tội Lừa đảo.

Thầy bói thu tiền người hâm mộ, hứa giúp đội bóng quốc gia vô địch Người hâm mộ kéo đến ném đá vào nhà Karamogo Sinayoko (áo đỏ) sau khi tuyển Mali thua ở tứ kết

Trong một tuyên bố sau khi bị bắt, ông nói: "Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta đánh bại Tunisia, cả khu phố đã đến nhà tôi để ăn mừng. Giờ đây, sau thất bại trước Senegal, tôi đang bị tấn công và tài sản bị phá hoại. Tôi đã làm phần việc của mình, nhưng Chúa đã chọn cách khác".

Mối liên hệ giữa các thủ thuật mê tín và bóng đá châu Phi được lưu truyền khá nhiều. Các nghi lễ may mắn có thể bao gồm việc rắc muối trước xe buýt của đội bóng, đi lùi vào sân và cắm trại trong nghĩa trang đêm trước trận đấu.

Khi Nigeria thua Cộng hòa Dân chủ Congo trong trận play-off vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nigeria, Éric Chelle, nói rằng họ đã "bị đánh bại bởi bùa ngải" .

Ông nói: "Trong loạt sút luân lưu, anh chàng đến từ Congo đã làm trò phù phép. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng thế. Vì thế nên tôi hơi lo lắng sau khi anh ta làm vậy".

Hải Thư (Theo Telegraph)