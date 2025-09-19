Thay 'áo mới' cho các điểm trường xuống cấp ở Lào Cai

Ngày 18/9, Quỹ Hy vọng cùng Tập đoàn FPT bàn giao 4 công trình sửa chữa, cải tạo cho các điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Bát Xát, Trịnh Tường.

Các điểm trường được "thay áo mới" gồm Sải Duẩn (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Ngan), Sơn Hà 1 và San Lùng (Trường Mầm non Bản Vược) và Phìn Ngan (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trịnh Tường).

Hơn 120 triệu đồng đã được đầu tư để gia cố tường, sơn mới, thay mái tôn, đóng trần, sửa hệ thống cửa. Dự án hoàn thiện sau hơn một tháng thi công.

Đại diện Quỹ người FPT vì cộng đồng - Tập đoàn FPT bàn giao công trình mới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Ngan, ngày 18/9. Ảnh: Nga Thanh

Nhận công trình mới, cô Đỗ Thị Hồng, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Ngan cho biết điểm Sải Duẩn được xây từ những năm 2000 nên phòng học, bếp, phòng ngủ đều xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

"Có lớp mới khang trang cũng là động lực để các em nỗ lực học hành, phấn đấu. Khi trời mưa gió cũng không lo dột ướt như trước nữa", cô Hồng nói.

Đại diện Quỹ Hy vọng, Quỹ người FPT vì cộng đồng - Tập đoàn FPT bàn giao công trình mới tại điểm Sải Duẩn, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Ngan, ngày 18/9. Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thu Hồng, giám đốc Học viện FPT cho biết kinh phí để cải tạo bốn điểm trường được trích từ đóng góp một ngày lương hàng năm của toàn thể cán bộ nhân viên.

"Phát triển giáo dục bền vững là một trong những điều chúng tôi hướng tới. Nhìn học sinh vui mừng thụ hưởng trường lớp mới, sách vở, máy tính qua các dự án, chúng tôi mong các em sẽ nỗ lực vươn lên, thành công trong tương lai", bà Hồng nói.

Bà Trịnh Thu Hồng, Giám đốc Học viện FPT đang mặc áo đồng phục mới cho một học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Ngan, ngày 18/9. Ảnh: Nga Thanh

Nhân dịp này, Quỹ người FPT vì cộng đồng - Tập đoàn FPT cũng dành tặng những món quà ý nghĩa cho các điểm trường bao gồm bộ trống Đội, trang phục nghi thức Đội, 355 áo đồng phục, 300 phần quà học sinh và hàng trăm đồ dùng, thiết bị học tập, sinh hoạt.

Hoạt động hỗ trợ cải tạo trường học tại Lào Cai nằm trong dự án "Trường em thay áo" mới do Quỹ Hy Vọng thực hiện với sự đồng hành của Quỹ Người FPT vì cộng đồng. 8 năm qua, với sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, Quỹ Hy vọng đã xây mới, sửa chữa hơn 420 điểm trường trên cả nước, với các hạng mục lớp học, công trình vệ sinh, bếp, nhà tắm, nhà bán trú góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên vùng khó khăn.

