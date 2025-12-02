Thâu đêm chơi game, nam sinh bị 'khóa' chiều cao ở mức 1,3 m

Trung QuốcThường xuyên trùm chăn chơi game đến sáng suốt 3 năm, Xiaoyu bị đóng sụn sớm, khiến tuổi xương già hóa như người 18 tuổi và chiều cao vĩnh viễn dừng ở 1,38 m.

Tờ Sinchew ngày 1/12 đưa tin, câu chuyện bắt đầu khi cậu bé 15 tuổi ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) thắc mắc với mẹ: "Các bạn con sắp cao 1,7 m hết rồi, sao con vẫn dừng ở 1,38 m?". Lo lắng trước sự chênh lệch ngoại hình quá lớn của con so với bạn bè đồng trang lứa, gia đình vội đưa Xiaoyu đến Bệnh viện trực thuộc số 1, Đại học Trịnh Châu, kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ và gia đình ngỡ ngàng. Ảnh chụp X-quang cho thấy sụn tiếp hợp (sụn tăng trưởng) của nam sinh đã cốt hóa hoàn toàn. Dù tuổi thực mới 15, tuổi xương của cậu tương đương người trưởng thành 18 tuổi. Bác sĩ Huo Yufeng, người trực tiếp thăm khám, kết luận "công tắc tăng trưởng" của Xiaoyu đã tắt, cơ hội cao thêm gần như bằng không.

Ảnh minh họa: iStock

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là thói quen sinh hoạt lệch lạc kéo dài. Do cha mẹ bận rộn kinh doanh, thiếu giám sát chặt chẽ, Xiaoyu bắt đầu nghiện game trên điện thoại từ năm 12 tuổi. Ban đầu, cậu chỉ chơi đến 23h, nhưng càng về sau càng sa đà, thường xuyên trốn trong chăn chơi đến 2-3h sáng, thậm chí thức trắng đêm. Dù đôi lần phát hiện, phụ huynh chỉ nhắc nhở qua loa, không can thiệp quyết liệt để chấn chỉnh giấc ngủ cho con. Hệ quả là trong hai năm gần đây, chiều cao của nam sinh giậm chân tại chỗ.

Bác sĩ Huo giải thích 15 tuổi là "giai đoạn vàng" để nam giới phát triển chiều cao, nhưng giấc ngủ - yếu tố quan trọng nhất kích thích tăng trưởng - lại bị Xiaoyu bỏ qua. Hormone tăng trưởng của con người tiết ra mạnh nhất vào hai khung giờ, từ 22h đến 1h sáng hôm sau và từ 5h đến 6h sáng. Lượng hormone trong các thời điểm này cao gấp 2-4 lần ban ngày. Việc thức khuya triền miên đã khiến cơ thể cậu bé không nhận đủ lượng hormone cần thiết để phát triển khung xương.

Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hoặc đèn ngủ cũng ức chế quá trình tiết melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ, gián tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển chiều cao.

Qua trường hợp này, các chuyên gia y tế cảnh báo phụ huynh cần nghiêm khắc quản lý giờ giấc sinh hoạt của con cái. Trẻ cần lên giường trước 22h và ngủ trong môi trường tối hoàn toàn. Theo bảng tiêu chuẩn phát triển năm 2025 của Trung Quốc, chiều cao trung bình của nam thiếu niên 15 tuổi cần đạt khoảng 1,69 m, trong khi Xiaoyu hiện thấp hơn mức này tới hơn 30 cm.

Bình Minh (Theo Sina, Sinchew, Shandong TV)