Thất vọng về vợ chồng em trai

Nhà tôi có ba chị em, hai gái một trai, đều đã lập gia đình, em trai út lấy vợ năm ngoái.

Vợ chồng em làm ăn trên Hà Nội nên thi thoảng mới về quê chơi, quê hai em gần nhau. Gia đình tôi bình thường, có thể đuối hơn so với gia đình em dâu nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Bố mẹ tôi làm nông, hiền lành, thật thà, thương con cháu, chưa hề xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng, chị chồng với em dâu. Vừa rồi em dâu sinh cháu, do làm việc trên Hà Nội nên sau khi vợ ra viện hai, ba ngày thì em tôi quay lại làm, em dâu ở cữ tại nhà nội. Do nhà gần nên mẹ đẻ của em dâu có qua chăm sóc con và cháu.



Ở cữ được một tuần, vợ chồng em trai bảo ông bà nội bận, chuẩn bị cấy hái nên xin về ngoại chơi, đầy tháng lại về nội. Bố mẹ tôi vui vẻ đồng ý. Hai hôm trước ngày đầy tháng, em trai bảo đầy tháng về nội ở hai, ba hôm rồi lại cho ra ngoại chơi. Chúng tôi không đồng tình, bảo lần trước ông bà bận chuẩn bị cấy thì về nhờ ông bà ngoại chăm giúp, giờ cấy hái xong ông bà hết bận thì ở ít nhất một tuần hãy về ngoại. Vợ chồng em đồng ý. Hôm đầy tháng cháu, vợ chồng em trai cũng cho cháu về, ở được ba hôm thì em trai đi làm hôm trước, hôm sau bố mẹ đẻ của em dâu đã lên xin cho con gái và cháu về ngoại (chắc em dâu gọi điện cho bố mẹ em). Bố mẹ tôi không làm gì khó khăn, không hề bắt em dâu phải làm nọ làm kia, vậy mà em dâu có thái độ như vậy.

Khi tôi sinh con được đầy tháng đã phải giặt quần áo, rửa bát, còn em dâu không phải làm gì, cơm vẫn được phải bê vào tận phòng. Biết rằng sinh xong ai cũng muốn về ngoại ở cho thoải mái tinh thần, tôi cũng vậy, nhưng cũng đều phải ở nội một tháng sau đó mới được về ngoại cho phải phép. Em đã ở ngoại gần tháng trời, giờ về nội một tuần cũng không được. Tôi cảm giác em dâu không tôn trọng bố mẹ chồng. Tôi chỉ muốn tâm sự một chút cho nhẹ lòng, thấy thương ông bà cả đời vất vả nuôi con cái, giờ muốn cháu nội ở nhà ít hôm cũng không được.

Hoài

