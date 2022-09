Thất tình trong hạnh phúc

Tôi là tác giả bài viết: "Bị từ chối vì quá tốt", vài chi tiết tôi muốn làm rõ hơn như sau.

Thứ nhất, tôi quen biết và theo đuổi em được hai năm tám tháng, không phải vài tháng. Thứ hai, tôi thừa biết lý do từ chối vì quá tốt là lời nói khéo của em. Phụ nữ tự do về tài chính rất muốn tự chủ cảm xúc. Thứ ba, tôi không muốn chia sẻ chi tiết trong bài viết trước để tránh cảm nhận chủ quan của mình về em sẽ định hướng suy nghĩ khách quan của những người chưa hề quen em. Như vậy tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều góc nhìn khác nhau trong vấn đề của mình.

Theo tôi, khuôn mặt em không gọi là đẹp nhưng lại có nét duyên với hai má lúm. Có lúc em đang lấm tấm mồ hôi, tóc xù, đứng dưới nắng ăn bánh mỳ cười nói cùng công nhân, tôi thật sự rung động. Phải chăng trong mắt người đang yêu, đối tượng luôn luôn tốt đẹp? Tôi biết nói ra điều này hơi sến nhưng không hiểu vì sao mình lại "điên" như vậy. Tôi tự hỏi đây có phải thứ tình yêu đúng nghĩa được nhắc đến trong văn thơ? Không phải ai kết đôi cũng may mắn có thể nếm được thứ cảm xúc đặc biệt này. Đây là điều tôi chưa từng có ở bốn mối tình trước.

Tôi theo đuổi em trực tiếp không được thì chuyển sang phương án gián tiếp qua bạn bè và gia đình em hoặc những thứ em quan tâm. Tôi được biết nhiều về quá khứ của em, nó làm tôi muốn che chở, bảo vệ em hơn Công việc tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc nhiều đối tượng, trong đó có những phụ nữ giàu, nghèo, trẻ, lớn tuổi, xinh đẹp, thông minh, độc lập, mạnh mẽ, không ít người tự tin về nhan sắc và sự khôn ngoan của mình, nhưng nhiều người tự đưa bản thân vào những mối quan hệ không đúng đắn. Còn em như một đóa hoa sen trong đầm lầy, vẫn vững lòng tin về những thứ nên làm. Thậm chí có lúc em thiếu thốn nhưng vẫn vượt qua được cám dỗ, lời ngọt ngào, hứa hẹn tình cảm.

Những người bạn tôi thường nói với nhau về cách yêu của phụ nữ. Dù xinh đẹp hay kém sắc, ai cũng có thể ngoại tình và ít người nào thật sự bản lĩnh vượt qua được "cám dỗ cảm xúc" khi gặp người đàn ông đầy trải nghiệm và đủ điều kiện. Những người không tin, một là chưa bao giờ được tán tỉnh bởi người trải đời, hai là họ thật sự bản lĩnh. Em là một trong số rất ít người phụ nữ vẫn còn trẻ, có chút nhan sắc, nghèo, khó khăn nhưng giữ được tâm hồn trinh trắng trong nghịch cảnh. Không phải thương cảm cho hoàn cảnh, tôi yêu em vì cái tự tôn cao đáng quý của người phụ nữ mang tâm hồn đôi khi rất trẻ con.

Cách đây không lâu, em hẹn tôi để tâm sự như hai người bạn. Trong số những người theo đuổi em (tôi cũng biết), em nói tôi chân thành và lì nhất. Thấy tội nghiệp quá nên em sẽ nói thẳng lý do từ chối và gu người bạn đời của mình cho tôi biết, để tôi còn tính đường khác mà lấy vợ, nếu không em sẽ trở thành tội đồ trong mắt cha mẹ ai đó. Em tinh nghịch vậy đó.

Em kể sơ lược về tuổi thơ cơ cực của mình và nỗi buồn về sự ám ảnh một gia đình nhạt nhẽo. Em thích đọc từ nhỏ, thậm chí có lúc thu thập giấy báo cũ để đọc. Lớn lên một chút, có cơ hội được đọc là em đọc. Em hiểu cái gì đúng cái gì sai và thay đổi tư duy rất nhiều qua việc đọc sách báo. Để từ một cô gái quê, không biết gì, mưu sinh trên thành phố và có một thành công nho nhỏ như ngày hôm nay là sự cố gắng, nghiêm khắc với bản thân một cách khắc nghiệt. Mọi thứ em làm đều phải tính toán, có kế hoạch, thực hiện nghiêm túc để đạt mục tiêu. Nó mang đến cho em cảm giác an toàn.

Trong quá khứ, nếu chỉ yêu để trải nghiệm thì em chỉ cần một điều kiện từ đàn ông, đó là tư duy văn minh nhiều khía cạnh. Nhưng để yêu gắn bó, một điều kiện bắt buộc cần có của người đàn ông em mong chờ là người đã nếm được sự đau khổ và khát khao một gia đình tử tế. Em cũng không ngại những người đàn ông đã ly hôn.

Người ta thường nói sự đáng sợ nhất trong một mối quan hệ là họ không còn sợ mất nhau chứ không phải từ người ngoài. Em không tin vậy vì có những người họ sợ mất nhau nhưng vẫn ngoại tình dù vợ đẹp, con xinh, gia đình hòa thuận. Tôi hỏi có phải vì bạn của tôi không? Bạn tôi là giám đốc cấp cao, vợ đẹp, gia đình đầy đủ nhưng vẫn ngoại tình. Em lắc đầu, cười nói rằng bạn tôi chỉ là một loại người điển hình trong xã hội này thôi, không phải tất cả đàn ông đều thế. "Nhân vô thập toàn" nên sẽ có những lúc đi sai đường, bao gồm cả em. Vậy cái gì sẽ kéo họ lại? Đạo đức, tình nghĩa, hay lý trí? Không, một khi đã muốn phũ thì không có gì kiềm được. Cảm xúc và đạo đức là những thứ tiến hóa theo hoàn cảnh. Riêng em tin vào nỗi đau ám ảnh con người từng trải qua sẽ khiến họ sợ mất đi thứ họ đã gây dựng.

Gặp gỡ tôi là điều ngoài sự an toàn em đặt ra, tôi mang đến cảm xúc phá vỡ tất cả nguyên tắc của em. Em nói tôi tốt nhưng thiếu thứ khác, vì vậy sẽ không hiểu được điều đau khổ và khát khao về gia đình của em. Không phải em sợ tôi không đồng cảm được điều đó, mà những người không trải qua đau khổ sẽ không hiểu được sự khát khao đó. Vì vậy em sợ hãi tôi, tôi càng đến gần càng lung lay sự an toàn của em. Tôi nói sẽ mang đến sự an toàn, em hãy kiên nhẫn cảm nhận và đánh giá. Em lắc đầu, nói bản thân cần thay đổi tư duy để tìm được sự an toàn chứ không phải từ ai khác. Em không sợ đổ vỡ nhưng không muốn nó xảy ra. Em không thiếu tự tin vào bản thân, tin vào tình cảm của tôi, nhưng không tin vào đàn ông chưa trải qua sự đau khổ gia đình.

Nếu đến một ngày em vẫn không đợi được người đó xuất hiện hoặc bản thân chưa thay đổi mà trở thành bà cô già xấu xí, không ai thèm, em sẽ nhớ về ngày hôm nay, hối hận, luyến tiếc đã bỏ qua tôi. Lúc đó em sẽ tự tặng mình hai chữ "Đáng đời". Em mong tôi hãy suy nghĩ về điều em nói, cho cả hai thời gian riêng để điều chỉnh bản thân. Em còn gợi ý tôi hãy tìm hiểu người khác và có khi tôi sẽ tìm được chân ái thật sự, rồi lại quên mất em là ai. Em không hiểu được cảm xúc tôi có với em là thứ không hề dễ tìm được. Đối với tôi, em tốt đẹp đến nỗi bản thân đã có những thay đổi và sở thích không ngờ tới.

Tôi thất tình trong hạnh phúc vì đã được gặp em trong cuộc đời này. Tôi mong có một người xứng đáng với em, mang cho em hạnh phúc. Việc yêu em luôn là việc của riêng tôi.

Toàn

