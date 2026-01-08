Bạn gái đòi cưới nhưng khi tôi đồng ý, em lại nói lời chia tay

Cô ấy nói không thể lấy tôi - một người có con riêng - vì sợ cảnh con riêng, con chung sau này, muốn có cuộc sống dễ dàng hơn.

Tôi 43 tuổi, là bố của cô con gái 10 tuổi và là chủ doanh nghiệp. Tôi có cuộc hôn nhân cũ kéo dài 9 năm, có hai con gái. Chúng tôi đã chia tay gần 7 năm. Hiện tôi và vợ cũ gần như không còn liên hệ gì với nhau. Tôi là người không thích kết giao với phụ nữ, khó yêu ai và có tiêu chuẩn rất cao đối với người phụ nữ mà mình sẽ kết hôn. Cuộc hôn nhân đầu, tôi đã "tặc lưỡi" kết hôn và để lại hậu quả rất lớn cho đến ngày hôm nay.

Cách đây gần 6 năm, tôi quen một cô gái khi ấy mới 23 tuổi. Nếu chiếu theo các tiêu chuẩn của tôi, cô ấy không đạt điểm nào. Mối quan hệ này bị gia đình cô ấy ngăn cấm, đặc biệt là mẹ cô ấy không muốn con gái lấy người từng trải qua hôn nhân. Vì vậy, hầu hết thời gian trong 6 năm qua, chúng tôi yêu đương trong bí mật. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi nhiều lần cãi vã vì việc tôi không tin tưởng cô ấy, cùng với rất nhiều mối bận tâm và băn khoăn về cô gái này.

Cách đây 7 tháng, bạn gái đề cập đến việc kết hôn. Cô ấy muốn lấy tôi và muốn tôi đến nói chuyện với mẹ cô ấy để xin phép cho chúng tôi được lấy nhau. Nhưng tôi nhất định không đến vì bản tính tôi không bao giờ lạy lục, xin xỏ ai, kể cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi cho rằng đó là việc của cô ấy và gia đình, cô ấy cần tự bảo vệ mối quan hệ này. Từ đó, chúng tôi không gặp nhau nữa. Thời gian trôi qua, tôi vẫn nhiều lần từ chối đề nghị của cô ấy.

Sau đó, cô ấy thông báo với tôi rằng sẽ chấp nhận sự mai mối của gia đình, bạn bè và lên mạng để tìm người phù hợp tiến tới hôn nhân. Tôi không hài lòng với hành động này nhưng cũng không ngăn cản. Cách đây 20 ngày, khi tôi hỏi nếu kết hôn với cô ấy thì cần làm những gì, cô ấy trả lời rằng cần xuống gặp gia đình cô ấy, đăng ký kết hôn ngay rồi tổ chức cưới khi nào thì tổ chức. Toàn bộ những yêu cầu đó đi ngược lại các quan điểm của tôi, vốn luôn cho rằng việc nhà cô ấy thì cô ấy tự thông báo và thu xếp; còn kết hôn phải đàng hoàng, chứ không phải đăng ký xong rồi khi nào tổ chức thì tổ chức. Tôi cũng nói rõ điều này với cô ấy. Cô ấy luôn nói vẫn còn thương tôi rất nhiều và đang rất khó để lựa chọn hướng đi.

Cách đây 10 ngày, tôi nghĩ nên đến gặp gia đình cô ấy, không phải vì vấn đề kết hôn mà để xem gia đình cô ấy muốn nói gì. Tôi không thông báo cho bạn gái biết mà chọn ngày cô ấy đi làm, rồi đến gặp mẹ cô ấy. Buổi trò chuyện không căng thẳng, không nặng lời, có thể nói là diễn ra khá cởi mở. Tôi nhận thấy nguyện vọng của mẹ cô ấy vẫn là không muốn cho con gái kết hôn với tôi. Sau đó, tôi nói với mẹ cô ấy rằng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô ấy rồi ra về.

Tuần trước, tôi nhắn với cô ấy rằng tôi sẽ vì yêu mà tới, chấp nhận tất cả điều kiện cô ấy đưa ra. Nhưng cô ấy lại nói cần phải suy nghĩ thêm. Rồi cô ấy xin lỗi và nói rằng không thể lấy tôi - một người có con riêng - vì sợ cảnh con riêng, con chung sau này, muốn có cuộc sống dễ dàng hơn. Trong khi trước đó, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không cần ai phải lo cho con riêng của tôi cả, bản thân tôi sẽ có trách nhiệm. Thực tế, từ bé đến giờ tôi vẫn là người chăm sóc và dạy học cho con. Con riêng là hoàn cảnh cố hữu của tôi, không thể thay đổi và cũng không thể đánh đổi.

Khi tôi hỏi thêm, cô ấy nói đã tìm được đối tượng phù hợp. Trước đây, tôi và cô ấy từng hứa với nhau rằng những quyết định lớn sẽ gặp nhau nói trực tiếp, nhưng lần này cô ấy chỉ nhắn tin để nói về quyết định không kết hôn với tôi và từ chối gặp vì cho rằng không có lý do để gặp.

Giờ đây, tôi đã hiểu được nhiều điều hơn. Tôi đồng ý với lựa chọn của cô ấy. Nếu có cơ hội quay lại, tôi cũng sẽ không thực hiện, bởi trong tôi luôn nghĩ rằng: "Thứ gì là của mình thì sẽ không bao giờ mất đi, còn không là của mình thì có giữ cũng không được". Và nếu quay lại, tôi càng thiếu tin tưởng cô ấy hơn. Tôi không oán trách, không nuối tiếc và cũng không buồn. Dù vẫn còn rất thương cô ấy, nhưng đó không phải là cô gái hiện tại, mà là hình ảnh cô ấy trong quá khứ. Thực lòng, tôi luôn mong cô ấy có được cuộc sống tốt nhất về sau.

