Tuổi 35, tôi nên đợi công ty sa thải hay chủ động xin nghỉ?

Sếp đã nói với tôi cuối năm ngoái rằng cho tôi cơ hội là một năm đánh giá.

Tôi là nhân viên văn phòng, làm việc cho công ty nước ngoài, quy mô tương đối lớn. Phòng tôi ít người. Tôi nhiều tuổi nhất phòng, gần 35 tuổi. Tôi có cảm giác và sự thật thì tôi trì trệ và chậm nhất trong team. Có thể do cách làm hoặc hiệu quả công việc mà tôi không được sếp giao nhiều việc. Tôi đang có ý định ăn Tết 2026 xong sẽ xin nghỉ làm, thực tế nếu không xin nghỉ, chắc cũng bị sếp cho nghỉ. Sếp đã nói với tôi cuối năm ngoái rằng cho tôi cơ hội là một năm đánh giá. Tuy nhiên tôi lo không biết có tìm được việc ổn không.

Tôi có bằng đại học chuyên ngành kế toán, tiếng Anh, các chứng chỉ. Nhưng do trí nhớ kém nên không theo nghề kế toán, mà theo công việc ngành tài chính - kiểm soát. Tôi tự hỏi do năng lực làm việc của mình kém quá hay do không hợp sếp, không hợp công ty? Tôi có gia đình, con nhỏ cần lo nên việc đi làm kiếm tiền là điều bắt buộc. Tôi đã ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty, vậy tôi nên đợi đến khi công ty cho nghỉ để được đền bù hợp đồng hay chủ động xin nghỉ? Xin mọi người cho ý kiến, lời khuyên hoặc bất cứ chia sẻ nào dành cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hương Chi