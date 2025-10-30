Bị sa thải ở tuổi 39, tôi có nên bán hết tài sản 8 tỷ ở phố để về quê?

Nếu về Bảo Lộc, tôi sẽ phải bán toàn bộ tài sản, về đó mua đất, xây nhà và tìm kênh đầu tư để tăng thêm thu nhập.

Tôi là nam, 39 tuổi, ly hôn được năm năm và đang nuôi hai bé: con trai 12 tuổi đang theo học trường top tại Sài Gòn (học phí khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng) và bé gái 6 tuổi mới vào lớp một, học trường công. Cách đây 5 tháng, tôi nhận quyết định thôi việc từ tập đoàn (tôi làm Sale Export Manager cho một tập đoàn xuất khẩu lớn của Việt Nam). Sau khi tôi hoàn thành việc bán full công suất cho một nhà máy, họ cho rằng tôi không còn phù hợp với chiến lược mới của công ty. Cũng vì gắn bó lâu năm nên tôi không làm ầm lên, và công ty cũng đưa ra một mức đền bù hợp lý, hai bên vui vẻ chia tay.

Hiện tôi phân vân không biết có nên tiếp tục ở lại Sài Gòn để con cái có tương lai và hưởng các phúc lợi xã hội tốt hơn, hay bán hết để về Bảo Lộc sinh sống với chi phí thấp hơn Sài Gòn nhưng đổi lại con cái sẽ chịu thiệt thòi nhiều thứ. Về tài sản, sau ly hôn (do cô ấy có âm mưu từ trước nên đã lấy hết tài sản và nhường hai con cho tôi nuôi, tôi sẽ không nói về nguyên nhân vì chuyện cũng đã qua rồi), tôi đã làm lại và tích lũy được khối tài sản hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 80% là bất động sản, còn lại là vàng, tiền mặt và chứng khoán.

Nếu về Bảo Lộc, tôi sẽ phải bán toàn bộ tài sản, về đó mua đất, xây nhà và tìm kênh đầu tư để tăng thêm thu nhập. Còn nếu ở lại thành phố, tỷ lệ thất nghiệp đang cao; nếu tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch cho một công ty khác, sau 5 năm họ lại tìm cách thay thế và khi đó sẽ rất khó xin việc. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Minh Huy