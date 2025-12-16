Thật muốn có anh trong cuộc sống này

Với em, trong mọi mối quan hệ: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay bạn đời, hãy luôn giữ sự tử tế.

Em đang làm văn phòng, chủ yếu làm việc với đối tác nước ngoài. Công việc không quá bận rộn nên thời gian rảnh em thích chăm cây cối, chạy bộ hoặc cà phê. Thỉnh thoảng em sẽ đi du lịch dài ngày một chút, đến một nơi xa, gặp những con người mới, những nền văn hóa mới, đôi khi giúp mình có cái nhìn đa chiều hơn.

Em thích sống chậm chậm, tự tô vẽ thêm hoa thêm lá để cuộc sống đơn giản nhưng không đơn điệu. Em từng nghe đâu đó câu chuyện này: "Cô này và anh này rất yêu nhau, nhưng đến một ngày cô phải đi khám phá thế giới một mình. Khi quay về, cô nói với anh rằng: không phải em không có anh thì em không sống được, em vẫn có thể sống được nếu thiếu anh. Nhưng chỉ là em vô cùng, vô cùng thích có anh trong cuộc đời em". Hy vọng sớm có anh trong cuộc sống này.

Em 32 tuổi, cao dưới 1m6, ngoại hình được đánh giá là ưa nhìn. Em là người thẳng thắn, có quan điểm rõ ràng trong mọi chuyện và sống hướng về gia đình. Với em, trong mọi mối quan hệ: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay bạn đời, hãy luôn giữ sự tử tế.

Em đang sống và làm việc tại Vĩnh Phúc, mong anh cũng ở gần đây, thích thể thao, chưa từng kết hôn và cũng đề cao sự thẳng thắn cùng sự tôn trọng trong một mối quan hệ. Em không phải là người hoàn hảo nên không đòi hỏi sự hoàn hảo từ đối phương. Em chờ một người đồng hành, cùng em tạo dựng và tận hưởng cuộc đời này. Nếu anh cảm thấy phù hợp, hãy kết nối nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài, chúc các độc giả luôn hạnh phúc.

