'Thắt lưng buộc bụng' nói tiếng Anh thế nào?

Belt (thắt lưng) được dùng trong cụm từ để chỉ tình trạng khó khăn về kinh tế và phải "thắt lưng buộc bụng".

Từ này trong "tighten the belt": The economic crisis has forced many to tighten the belt (Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người phải thắt lưng buộc bụng).

Ngoài ra, những từ chỉ phụ kiện khác như hat (mũ), pant (quần) hay collar (cổ áo), ... cũng được dùng trong một số thành ngữ, cụm từ phổ biến.

"Hats off to somebody" là thành ngữ để thể hiện sự tôn trọng hay ngưỡng mộ với một việc ai đó đã làm: Hats off to our champion this year for setting another record (Tôi xin ngả mũ trước nhà vô địch của chúng ta năm nay vì kỷ lục mới). Cụm từ này cũng có thể hiểu như một lời chúc mừng.

Một thành ngữ thông dụng để nói khi một người thấy tức giận là "hot under the collar": Hearing people's comments on his work makes him hot under the collar sometimes (Đôi khi nghe những lời nhận xét của mọi người về công việc của mình khiến anh ấy bực bội).

Khi một người phải chuẩn bị làm việc cật lực, có thể dùng cụm "roll up your sleeves": Roll up your sleeves, folks, there's a lot of work to do (Xắn tay áo lên nào các bạn ơi, có nhiều việc phải làm lắm).

Khi nói về một món đồ vừa như in khi mặc, ta dùng "fit like a glove": The new shirt fits like a glove. It feels so comfortable! (Chiếc áo sơ mi mới vừa như in. Cảm giác thật thoải mái!).

"A feather in your cap" có nghĩa là một thành tựu: Playing in the national team is such a feather in our cap (Được chơi trong đội tuyển quốc gia là thành tựu của chúng tôi).

Trong một mối quan hệ yêu đương, người nào nắm quyền quyết định nhiều hơn thì người đó đang "wear the pants" (theo cách nói của người Mỹ). Cụm từ này hay được dùng nếu người đó là phụ nữ: It's very clear who wears the pants in his family (Nhìn là biết trong gia đình anh ấy ai là 'nóc nhà'). Người Anh sử dụng một cụm tương tự là "wear the trousers".

"At the drop of a hat" có thể được dùng khi ai đó làm việc gì ngay tức thì mà không suy nghĩ nhiều: He jumped at the job offer at the drop of a hat (Anh ấy đã nhận lời mời làm việc trong tích tắc).

Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh