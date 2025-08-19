Thất bại ở Lạch Tray và lời hứa bứt phá của tuyển nữ Việt Nam

Thua 1-2 trước Australia ở bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình trong tiếc nuối, vẫn quyết tâm giành huy chương đồng.

Tối 16/8, khán giả ở sân Lạch Tray (Hải Phòng) trải qua 90 phút giàu cảm xúc. Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy nỗ lực nhưng sớm bị đẩy vào thế rượt đuổi sau các bàn thắng của Aideen Keane và Leticia McKenna bên phía Australia.

Đối diện đối thủ vượt trội về thể hình, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chủ động, kiên trì bám đuổi và chiến đấu đến những giây cuối. Phút 88, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy mới mang lại hy vọng bằng pha dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Thời gian còn lại không đủ để xoay chuyển cục diện, song bàn thắng muộn khiến khán đài bùng nổ, phản ánh tinh thần thi đấu bền bỉ và không bỏ cuộc của các cầu thủ áo đỏ.

Cầu thủ Australia (áo đen) vượt trội về mặt thể hình. Ảnh: Anh Đức

Phát biểu sau trận, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tri ân khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt và khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hơn ở trận tranh hạng Ba. Tiền vệ Bích Thùy - người ghi bàn danh dự và được bầu là cầu thủ hay nhất trận, cho biết toàn đội buồn vì chưa đáp lại kỳ vọng, nhưng sẽ sốc lại tinh thần để hướng tới mục tiêu giành huy chương.

Cầu thủ Aideen Keane của đội bạn mô tả tấm vé vào chung kết là "giấc mơ siêu thực". Cô thể hiện sự nể phục đối với đội chủ nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Trong khi đó McKenna nhấn mạnh điểm tựa gia đình và khuyên các nữ cầu thủ trẻ hãy tiếp tục chơi bóng hết mình để có được những khoảnh khắc tuyệt vời.

Ngày 19/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận tranh hạng Ba lúc 16h30, trước khi Australia đối đầu Myanmar trong chung kết lúc 20h.

Lan Anh