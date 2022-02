Tháp Tường Long - điểm đến ngày đầu xuân

Những ngày đầu năm, du khách thập phương đổ về để cầu cho một năm an lành, có sức khoẻ và may mắn. Đinh Thị Hạnh (áo đen trắng), nhà ở An Đồng, Hải Phòng, năm nào cũng cùng gia đình đi lễ và du xuân ở đây. "Từ khi biết đến ngôi chùa tháp này, Tết năm nào mình cũng đến đây để cầu may. Chùa có không gian rộng, nhiều chỗ để chụp ảnh nên rất hợp để cùng gia đình đến đây du xuân", Hạnh chia sẻ.