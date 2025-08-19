Tháp tài chính 55 tầng Saigon Marina đi vào vận hành

Saigon Marina International Financial Centre (IFC) là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam với 55 tầng, là công trình mở đầu mô hình Trung tâm tài chính TP HCM, khánh thành ngày 19/8.

Saigon Marina IFC cũng là một trong 250 công trình trọng điểm khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, thêm dấu mốc trong hành trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Công trình thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch cho không gian xanh. Điểm nhấn kiến trúc là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật, kết hợp quảng trường nhạc nước hiện đại. Trong 55 tầng, đơn vị thiết kế 5 tầng khối đế bán lẻ, 46 tầng văn phòng (khoảng 87.000 m2) và 4 tầng dành cho ẩm thực. Tầng cao nhất có đài quan sát, ngoài ra có 5 tầng hầm. Theo ban quản lý, tháp có 34 thang máy với thời gian chờ tối đa 30 giây trong giờ cao điểm.

Nằm tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM, công trình có "vị trí vàng", tiên phong trong mô hình TOD (Transit-Oriented Development). Tầng hầm B2 của tòa tháp liên thông với ga ngầm Ba Son, khuôn viên tòa tháp cũng là cổng số 4 và số 5 của metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Dự lễ khởi công tại TP HCM, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, đánh giá Saigon Marina IFC mang tầm vóc của một công trình hiện đại, phản chiếu tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Phó thủ tướng nhấn mạnh những lợi thế của tòa nhà là vị trí chiến lược, gắn kết trực tiếp tuyến Metro số 1, thiết kế đạt chuẩn xanh LEED Gold, tích hợp không gian thương mại, tài chính, văn phòng hạng A và khu tiện ích công cộng.

"Tòa nhà sẽ là trụ sở của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, đồng thời là điểm khởi nguồn cho sáng kiến, khát vọng khởi nghiệp và những ý tưởng gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với dòng chảy kinh tế toàn cầu", ông Hồ Đức Phớc nói.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng theo Phó thủ tướng, sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng TP HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế - một động lực then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những dự án chiến lược như Saigon Marina IFC phát huy tối đa giá trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

"Tôi tin tưởng Saigon Marina IFC sẽ trở thành một biểu tượng hội nhập, nhịp đập mới, góp phần đưa TP HCM sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới", ông nhấn mạnh.

Nối tiếp, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM với công trình mở đầu là Saigon Marina IFC sẽ là nơi kết nối các định chế tài chính toàn cầu, thu hút dòng vốn, nhân tài, công nghệ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Công trình cũng là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, gắn kết dòng vốn trong nước với thị trường quốc tế.

Ngoài tòa tháp trung tâm tài chính, HDBank đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bộ ba số hoá chiến lược gồm: Siêu ứng dụng Di HDBank, nền tảng Di HDBiz và hệ thống Core Banking thế hệ mới hiện đại nhất.

"Các dự án mang tính đột phá, đồng hành tiến trình chuyển đổi số quốc gia và cũng là dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9", ông Nguyễn Tiến Dũng nêu.

Nêu thêm nhận định về công trình 55 tầng, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết tòa tháp mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Đầu tiên, Saigon Marina IFC hình thành biểu tượng thịnh vượng mới của TP HCM, kiến tạo hệ sinh thái "live - work - play" hiện đại, văn minh. Tòa nhà tạo điểm nhấn quan trọng trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thu hút dòng vốn, nhân tài và công nghệ toàn cầu. Cuối cùng, tháp trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển xanh, số hóa và hội nhập, sẵn sàng sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

"Công trình cũng thể hiện sức mạnh sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong thời kỳ mới", ông Nguyễn Văn Dũng nêu.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP HCM, đánh giá ý nghĩa công trình, sáng 19/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Về phía HDBank, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, mô tả Saigon Marina IFC sẽ trở thành điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày. Cùng với tòa tháp, HDBank và Vikki Bank khởi động ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới và dự án ngân hàng lõi với công nghệ tiên tiến.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa) cùng lãnh đạo Chính phủ, thành phố, ban, ngành tham quan tòa tháp trước giờ khánh thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đơn vị, Saigon Marina IFC là biểu tượng mới của TP HCM, tiếp nối Bitexco và Landmark 81. Công trình mở đầu cho Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM - nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành. Trung tâm này cũng cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech, đổi mới sáng tạo; hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế; phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Hoàng Đan