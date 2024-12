Thắp sáng cây thông Noel nổi tiếng nhất New York

Cây thông ở Trung tâm Rockefeller, New York được thắp sáng vào tối 4/12, buổi lễ diễn ra từ 20h đến 22h và được tường thuật trực tiếp trên nhiều nền tảng.

Sự kiện thắp sáng cây thông Noel ở Trung tâm Rockefeller năm nay diễn lúc 11h-13h ngày 5/12 giờ Việt Nam.

Năm nay, chương trình có sự góp mặt của nhóm nhạc Backstreet Boys, Jennifer Hudson, Thalia, Raye cùng nhiều nghệ sĩ khác; Kelly Clarkson là MC. Thị trưởng New York Eric Adams cũng có mặt để thắp sáng cây thông - nghi thức diễn ra sau cùng của sự kiện. Khi cây thông được thắp sáng, một dàn hợp xướng hát bài Joy to the World. Kelly Clarkson biểu diễn ca khúc Underneath the Tree còn Backstreet Boys hát Last Christmas.

Thắp sáng cây thông Giáng sinh nổi tiếng nhất New York Thắp sáng cây thông ở Rockefeller center năm nay. Video: CNBC

Thắp sáng cây thông Rockefeller là hoạt động thường niên, bắt đầu từ năm 1933, là một trong những sự kiện được trông chờ nhất mùa lễ hội cuối năm của người dân và du khách. Người New York có câu: "Chưa phải là Giáng sinh khi cây thông Rockefeller chưa được thắp lên".

Cây sẽ được thắp sáng đến giữa tháng 1/2025, từ 5h đến 24h mỗi ngày và liên tục trong 24 giờ hôm Giáng sinh nhưng sẽ tắt sớm vào 21h đêm giao thừa, khi du khách và người dân đổ xô đến quảng trường Thời đại gần đó. Sau lễ hội, cây thông sẽ được xẻ làm gỗ.

Earl Albert, người đã tặng cây thông Noel năm nay, không có mặt tại lễ do bị đột quỵ nhưng vẫn có kế hoạch xem trực tiếp qua tivi. Năm nay, cây được chọn thuộc giống vân sam Na Uy, trồng ở bang Massachusetts, 70 năm tuổi và là cây thông đầu tiên được chọn từ Massachusetts kể từ năm 1959. Cây được chặt vào ngày 7/11, đến thành phố New York hôm 9/11, cao 22 m, nặng 11 tấn. Hơn 50.000 bóng đèn nhiều màu sắc được trang trí trên cây thông. Ngôi sao Swarovski đặt trên đỉnh được phủ 3 triệu viên pha lê, nặng 400 kg. Cây thông giữ kỷ lục lớn nhất tại Rockefeller Center đến từ bang Connecticut vào năm 1999, cao hơn 30 m.

Anh Minh (Theo CNBC, Rockefeller center)