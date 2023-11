MỹSự kiện thắp sáng cây thông Noel thường niên ở thành phố New York diễn ra hôm nay với sự tham gia của nhiều ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng.

Đến hẹn lại lên, vào cuối tháng 11 hàng năm New York lại tổ chức sự kiện thắp sáng cây thông Noel trước cửa tòa nhà trung tâm thương mại Rockefeller, thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách và người dân.

Sự kiện thắp sáng cây thông Giáng sinh được duy trì qua 90 mùa. Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc lần thứ 91. Các ca sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn trong sự kiện gồm Kelly Clarkson, Cher, Barry Manilow.

Thắp sáng cây thông giáng sinh ở New York Cây thông Giáng sinh được thắp sáng vào 30/11. Video: NBC/YouTube

Cây thông được trang trí với 50.000 bóng đèn led. Số dây điện được dùng để quấn quanh cây dài 8 km. Trên đỉnh của cây thông gắn ngôi sao được làm từ 30 triệu viên pha lê Swarovski. Nghi thức gắn sao lên cây diễn ra vào gần cuối sự kiện.

Thị trưởng New York Eric Adams là người bật công tắc điện để chiếu sáng cây khi dàn hợp xướng hát vang bài "Joy to the World" (Niềm vui cho cả thế giới). Năm nay cây được dùng để thắp sáng là vân sam Na Uy, thuộc họ thông, cao hơn 24 mét, nặng 12 tấn, có tuổi đời 80-85 tuổi, được vận chuyển từ thị trấn Vestal nằm ở phía nam New York.

Erik Pauze, phụ trách làm vườn của Rockefeller Center, trong 30 năm đảm nhiệm việc tìm kiếm cây thông để thắp sáng vào mỗi Giáng sinh. Tiêu chí để chọn cây của Pauze gồm phải là một cây vân sam Na Uy, cao ít nhất 21 m, tán rộng 12-13 m. Cây phải đủ lớn và cứng cáp để chịu được lượng dây điện và bóng đèn thắp lên. Dáng cây phải đẹp và lá cây xanh, tán cây đầy đặn. Gia đình tặng cây thông Giáng sinh năm nay để thắp sáng tại trung tâm Rockfeller là Joe Fryer.

Sự kiện thắp sáng cây thông Giáng sinh tại trung tâm thương mại Rockefeller được coi là cột mốc đánh dấu mùa lễ hội bắt đầu. Cả cây và trung tâm thương mại Rockefeller đều là điểm đến yêu thích của du khách khi ghé thăm New York.

Anh Minh (Theo CNBC)