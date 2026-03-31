Tháp Daikin Air Tower đạt ba chứng chỉ công trình hạng bạch kim









Daikin Air Tower hoàn thiện tháng 5/2025 và đi vào vận hành vào tháng 9 cùng năm. Đây không chỉ là văn phòng làm việc, mà còn là Trung tâm Công nghệ và Đối tác (Technology & Partner Hub) của Daikin tại Việt Nam. Tọa lạc tại số 10 Công Trường Quốc Tế (phường Xuân Hòa, TP HCM), gần khu vực Hồ Con Rùa, Daikin Air Tower gây ấn tượng với những dải lam ngang bao quanh mặt đứng, tạo nên hình ảnh mềm mại. Tòa nhà với quy mô 13 tầng nổi và 3 tầng hầm, tích hợp đa chức năng từ trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chăm sóc khách hàng đến không gian văn phòng, hội trường và căn tin. Các không gian của tòa nhà được tổ chức theo từng tầng với công năng rõ ràng. Bằng các giải pháp tiên tiến được chính Daikin đầu tư và ứng dụng, công trình cùng lúc đạt ba chứng nhận ở mức hạng Platinum (Bạch kim): WELL (tiêu chuẩn về sức khỏe con người), LEED (tiêu chuẩn kiến trúc xanh của Mỹ) và LOTUS (tiêu chuẩn công trình xanh Việt Nam).

Mô hình tổng thể tòa tháp Daikin Air Tower.

Theo đại diện chủ đầu tư, Daikin Air Tower được phát triển như một mô hình tham chiếu, nơi các tiêu chuẩn bền vững và công nghệ của tập đoàn được kiểm chứng trực tiếp trong vận hành. Ý tưởng thiết kế bắt đầu từ sự kết hợp giữa "văn phòng bền vững" và "bản sắc Daikin". Daikin Air Tower được bổ sung lớp lam ống ngang bao quanh mặt đứng. Hệ lam tượng trưng cho "Radiator Tube" – sản phẩm đầu tiên của Daikin ra đời năm 1924, đồng thời giúp giảm bức xạ nhiệt, hạn chế hấp thụ nhiệt trực tiếp vào công trình. Ngoài ra, ý tưởng thiết kế này còn lấy cảm hứng từ những lá đảo gió của dàn nóng điều hòa, biểu tượng cho công nghệ cốt lõi của tập đoàn. Hệ mặt dựng lai (Hybrid Façade) kết hợp sơn phản quang tiếp tục giúp phản xạ bức xạ mặt trời, giảm tải cho hệ thống làm mát. Bên trong, hệ thống chiếu sáng LED 100% được lập trình tự động theo cảm biến ánh sáng tự nhiên, duy trì độ rọi tiêu chuẩn 500 lux mà không gây lãng phí điện năng. Yếu tố bền vững còn được củng cố bằng hệ thống pin mặt trời công suất 72,6 kW, đóng góp khoảng 6,04% tổng năng lượng tiết kiệm. Hệ thống thu gom nước mưa tái sử dụng khoảng 600 m3 mỗi năm cho tưới cây và xả vệ sinh.

Tòa tháp Daikin nhìn từ phía ngoài.

Bên cạnh năng lượng và ánh sáng, không khí là yếu tố được chú trọng trong toàn bộ thiết kế. Vật liệu xây dựng được kiểm soát hàm lượng VOC thấp nhằm hạn chế phát thải trong không gian kín. Cách tiếp cận xoay quanh ba yếu tố không khí – năng lượng – ánh sáng giúp công trình đáp ứng đồng thời các nhóm tiêu chí của WELL, LEED và LOTUS, trong đó WELL nhấn mạnh chất lượng môi trường trong nhà và sức khỏe người sử dụng. Được định hướng như một "Living Lab" (phòng thí nghiệm sống), tòa nhà liên tục theo dõi và tối ưu các thông số môi trường trong suốt quá trình vận hành, đảm bảo hiệu suất kỹ thuật song hành với sự thoải mái và an toàn cho người làm việc.

Không gian điều khiển của Living Lab.

Ở tầng 1 đến tầng 2, tòa nhà mở cửa đón quan khách với các không gian trưng bày và trải nghiệm như Fuha Saigon và Solution Plaza. Các khu vực này vận hành trên hệ thống HVAC Hybrid kết hợp Chiller đệm từ và VRV X Max – nền tảng điều hòa trung tâm của công trình. Nhờ hệ điều khiển thông minh iPM kết hợp với Maruto có tích hợp AI saving, tải lạnh được tối ưu theo thời gian thực, tòa nhà đảm bảo chất lượng không khí ổn định trong khi vẫn kiểm soát tiêu thụ năng lượng. Nền tảng đám mây Marutto cung cấp khả năng giám sát và điều khiển từ xa, phân tích dữ liệu chuyên sâu để đề xuất phương án bảo trì dự đoán, giúp hệ thống vận hành trơn tru và tối ưu chi phí. 4 lợi ích của Marutto là: giám sát điều khiển từ xa, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, điều khiển tập trung và thông báo khi cần bảo trì. Đặc biệt, hệ thống thông gió điều khiển thông minh BMS theo nồng độ CO2 duy trì chỉ số dưới 1.000 ppm, giúp đảm bảo môi trường làm việc ổn định khi mật độ người thay đổi.

Không gian fuha: Saigon và Solution Plaza bên trong tòa nhà.

Cùng với đó, showroom còn ứng dụng và giới thiệu công nghệ VRV IV Heat Recovery Hot Water để tận dụng nhiệt thải từ quá trình làm lạnh, giúp làm nóng nước đến 65 độ C, góp phần tối ưu vòng tuần hoàn năng lượng. Ngoài ra, Daikin còn giới thiệu và tư vấn từng giải pháp điều hòa cho nhiều loại công trình: nhà hàng, khách sạn, xí nghiệp, nhà máy, trường học, bệnh viện... Tại tầng 3 là trung tâm đào tạo thực hành và lý thuyết và tầng 4 là trung tâm chăm sóc khách hàng hoạt động 7 ngày mỗi tuần. Tầng 5 là sảnh sự kiện hơn 200 khách. Hệ thống điều hòa trung tâm phân bổ tải linh hoạt khi không gian đông người, trong khi giải pháp điều khiển cho phép quản lý tập trung điều hòa và chiếu sáng theo lịch sử dụng thực tế. Tầng 6 bố trí khu nghỉ ngơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và pantry. Từ tầng 9 đến tầng 11 là khu làm việc vận hành theo các tiêu chí của WELL Platinum. Không gian được tối ưu ánh sáng tự nhiên, kiểm soát chất lượng không khí và vận hành trên nền tảng dữ liệu toàn hệ thống được giám sát qua Reiri Office, hỗ trợ điều khiển từ xa và tối ưu hiệu suất. Sự tích hợp giữa các hệ thống điều hòa, kiểm soát không khí và quản lý năng lượng này là nền tảng để công trình đáp ứng đồng thời các yêu cầu về môi trường trong nhà và hiệu suất vận hành theo WELL, LEED và LOTUS.

Không gian các tầng còn lại trong tòa nhà.

Năm 2018, Daikin công bố "Tầm nhìn môi trường 2050" với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, dựa trên ba trụ cột chính: sản phẩm, giải pháp và tài nguyên không khí, tích hợp IoT và AI. Các công nghệ mới như đổi mới mở (Open Innovation), IoT và AI được tích hợp trong cả ba trụ cột. Daikin Air Tower ra đời nhằm hiện thực hóa tầm nhìn này. Theo đại diện Daikin Việt Nam, trong bối cảnh ESG và Net Zero trở thành xu hướng toàn cầu, việc biến trụ sở thành mô hình vận hành bền vững là cách tiếp cận thực tế nhất. Tại đây, hiệu quả năng lượng, chất lượng không khí và sức khỏe người sử dụng được đo lường và tối ưu liên tục. Daikin Air Tower vì thế không chỉ là văn phòng làm việc, mà còn là nguồn tham chiếu cho thị trường, cho doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư và cộng đồng.

Các góc thể hiện tinh thần Net Zero trong tòa nhà.

Công trình cũng thể hiện cam kết lâu dài của Daikin trong hành trình phát triển bền vững. Với vai trò chuyên gia không khí, doanh nghiệp hướng tới cung cấp giải pháp giúp tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Tòa tháp thể hiện việc cắt giảm carbon không đồng nghĩa với hy sinh thoải mái tiện nghi. Ngược lại, thông qua các giải pháp thu hồi nhiệt, sử dụng môi chất lạnh có chỉ số GWP (Global Warming Potential) thấp và tái chế môi chất khi kết thúc vòng đời, Daikin đang phác thảo tương lai của ngành xây dựng. Kinh nghiệm từ Daikin Air Tower còn là kết quả của chiến lược sáp nhập cùng Anh Nguyen & Partners của Daikin Vietnam, đánh dấu việc mở rộng năng lực tư vấn và triển khai công trình xanh theo chuẩn quốc tế. Sự hợp nhất này cho phép Daikin Vietnam khẳng định năng lực không chỉ cung cấp các giải pháp không khí, mà còn đồng hành cùng khách hàng ngay từ giai đoạn thiết kế tổng thể, hướng tới những công trình vận hành hiệu quả, bền vững và lấy con người làm trung tâm.