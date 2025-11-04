Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân

Tòa tháp có từ thời trung cổ ở Rome bị sập một phần trong quá trình trùng tu, khiến một công nhân mắc kẹt bên trong và thiệt mạng.

Tháp cổ Torre dei Conti ở thủ đô Rome của Italy bị sập một phần lúc gần trưa 3/11 khi 11 công nhân đang tiến hành dự án trùng tu, khiến gạch đá rơi xuống đường và bụi trắng dày đặc bốc lên không trung.

Lính cứu hỏa đã được triển khai để giải cứu 4 công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Họ đưa được ba người ra ngoài an toàn, trong đó một người bị thương nặng. Tuy nhiên, khi họ đang giải cứu nạn nhân cuối cùng là Octay Stroici, 66 tuổi, quốc tịch Romania, thì tòa tháp sập thêm một lần nữa, tạo ra những đám bụi cuồn cuộn.

Sau lần sập đầu tiên, lính cứu hỏa đã "thiết lập một số biện pháp bảo vệ" xung quanh Stroici, vì vậy ông được che chắn khi lần sập thứ hai xảy ra, Thị trưởng Rome Lamberto Giannini cho biết.

Trong suốt quá trình giải cứu kéo dài 11 giờ, công nhân này vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, ông được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong lúc 0h20 ngày 4/11.

Tháp Torre dei Conti nằm ở khu vực đông đúc, ngay gần quần thể quảng trường Imperial Forum và Đấu trường La Mã, địa điểm du lịch hàng đầu của Italy. Tháp có niên đại từ đầu thế kỷ 13 và đang được trùng tu bằng nguồn quỹ của Liên minh châu Âu.

Cục Di sản Văn hóa Rome cho biết vụ sập đã ảnh hưởng đến một trụ đỡ, phần đế tháp, một phần cầu thang và mái công trình. Giai đoạn thi công bắt đầu từ tháng 6, trong đó có loại bỏ amiăng, đã gần như đã hoàn tất. Các phân tích được thực hiện khi khởi công cho thấy "đủ điều kiện an toàn cần thiết" để tiến hành công việc.

Bụi bốc lên khi tháp cổ Torre dei Conti sập một phần. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng vụ sập tháp có liên quan đến khoản hỗ trợ của Italy dành cho Ukraine, khi đăng trên Telegram rằng "Chừng nào chính phủ Italy còn tiếp tục phung phí tiền thuế của người dân thì toàn bộ Italy sẽ sụp đổ, từ nền kinh tế đến các tòa tháp".

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chỉ trích bài đăng của bà Zakharova là "đáng xấu hổ, không thể chấp nhận". Rome sau đó triệu đại sứ Nga để phản đối.

Huyền Lê (Theo AFP, ABC News)