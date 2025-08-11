Tháp Chăm cổ cao nhất Đông Nam Á trước khi khai quật, trùng tu

Các khối đá nằm ở độ cao trên 10 m nguy cơ đổ, buộc phải gia cố. Để đảm bảo an toàn cho du khách, đơn vị quản lý cắm biển khuyến cáo khách đứng xa khu vực chân tháp 5 m.

Ngoài giá trị kiến trúc, cụm tháp Dương Long phản ánh đời sống tín ngưỡng và mỹ thuật Champa thời kỳ Vijaya. Nhiều hiện vật quý tìm thấy tại đây như phù điêu Brahma, thần Indra, rắn Naga, Makara, Kala…