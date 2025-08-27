Tháp căn hộ Sun Centro Town lấy cảm hứng từ đảo nổi trên vịnh Hạ Long

Ba tòa tháp Sun Centro Town thuộc tổ hợp Sun Elite City tại Bãi Cháy thiết kế gợi hình ảnh ba hòn đảo nổi trên vịnh Hạ Long, kết hợp ngôn ngữ kiến trúc hiện đại cùng cảm hứng di sản.

Lấy ý tưởng từ truyền thuyết Rồng hạ thế và địa hình đá vôi trùng điệp, Sun Centro Town được xây dựng gồm ba khối nhà cao 30 tầng. Thiết kế chú trọng vào hình khối vững chãi, hệ kính rộng phản chiếu biển trời.

Theo chủ đầu tư, cách thiết kế này không chỉ mang tính biểu tượng, làm điểm nhấn cho dự án mà còn mở rộng góc nhìn, tối ưu ánh sáng và thông gió, giúp nâng cao chất lượng không gian sống. Bên cạnh đó, biểu tượng rồng - hình ảnh quen thuộc trong văn hóa phương Đông cũng được lồng ghép, tạo giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa văn hóa.

Thiết kế Sun Centro Town mang sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh: Sun Property

Một trong những điểm nhấn kiến trúc tại dự án là thiết kế tầng đế và tầng mái cao tới 7m - gấp đôi tiêu chuẩn thường thấy tại các dự án căn hộ. Độ cao này tạo cảm giác thoáng đãng, đồng thời gia tăng việc khai thác không gian với loại hình kinh doanh dịch vụ và lưu trú cao cấp.

Tại tầng đế, các chuỗi tiện ích như bể bơi bốn mùa mái kính dài 50 m, gym, spa, kidzone... bố trí khéo léo, kết nối trực tiếp với tuyến phố thương mại, tạo nên hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, phù hợp cả với cư dân lẫn du khách. Trong khi đó, tầng mái được quy hoạch thành nhà hàng và skybar thư giãn, hướng tầm nhìn ra vịnh Hạ Long với 1.969 hòn đảo.

Sun Centro mở ra tầm nhìn vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Không gian căn hộ từ tầng 2 đến tầng 29 được tối ưu cho ánh sáng và thông gió nhờ thiết kế ban công rộng, cửa kính lớn. Các căn hộ bàn giao hoàn thiện nội thất (không bao gồm thiết bị điện tử), giúp người mua nhanh chóng đưa vào sử dụng cho an cư, nghỉ dưỡng hoặc khai thác cho thuê.

Cư dân Sun Centro Town còn được thừa hưởng hệ sinh thái của Sun Elite City với quảng trường Sun Carnival, công viên Sun World Ha Long, chợ đêm VUI-Fest, phố đi bộ, bãi biển Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế... Mạng lưới dịch vụ này tạo lợi thế cho cả nhu cầu ở thực lẫn hoạt động khai thác du lịch.

Tầng đế Sun Centro Town hội tụ chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí. Ảnh: Sun Property

Vị trí trung tâm Sun Elite City cũng giúp dự án kết nối nhanh đến các điểm như Cát Bà, Vân Đồn, Hòn Gai nhờ hạ tầng hoàn thiện gồm cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn, hầm xuyên vịnh Cửa Lục và tuyến đường sắt cao tốc trong tương lai.

Với tư duy thiết kế gắn liền di sản, không gian sống đa công năng và hệ sinh thái "all-in-one" của Sun Elite City, Sun Centro Town được kỳ vọng trở thành mảnh ghép mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy.

Cư dân và du khách tắm biển tại Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nửa đầu năm, Quảng Ninh đón khoảng 12,1 triệu lượt du khách, đạt 116% so với cùng kỳ 2024, đạt 112% chỉ tiêu so với kịch bản tăng trưởng. Bãi Cháy là một trong những điểm đến thu hút, tỷ lệ lưu trú cao. Trong bối cảnh đó, các dự án sở hữu vị trí trực diện vịnh cùng tiện ích bài bản có sức hút lớn nhờ tiềm năng khai thác và khả năng tăng trưởng giá trị dài hạn.

Song Anh