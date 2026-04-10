Tháp căn hộ sở hữu tầm nhìn hồ 32 ha tại Lumière Essence Peak

Hà NộiMasterise Homes giới thiệu tòa Peak II cao 45 tầng thuộc dự án Lumière Essence Peak, nằm gần hồ trung tâm 32 ha.

Tháp Peak II đánh dấu sự hoàn thiện dòng sản phẩm Lumière Series của Masterise Homes tại Global Gate, Hà Nội. Với chiến lược phát triển mật độ thấp, mỗi căn sở hữu thiết kế hệ cửa kính diện tích lớn, giúp tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên và tối ưu tầm nhìn.

Từ nhiều vị trí trong căn hộ như phòng khách, ban công hay phòng ngủ, cư dân có thể quan sát hồ trung tâm 32 ha, sông Hồng cũng như các công trình biểu tượng trong khu vực như trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Trung tâm hội nghị quốc tế, Bảo tàng Mỹ thuật và khách sạn Marriott.

Tòa Peak II nằm kề hồ trung tâm 32 ha của Global Gate. Ảnh: Masterise Homes

Nằm trong đại đô thị Global Gate, dự án thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu gồm công viên Wonderland, trung tâm thương mại Mega Mall cùng các cơ sở y tế, giáo dục. Vị trí này cũng cho phép kết nối thuận tiện tới quận Tây Hồ qua cầu Tứ Liên trong khoảng 5 phút, và đến sân bay Nội Bài, Gia Bình trong 20-30 phút.

Theo đơn vị phát triển, dự án tích hợp hơn 23 tiện ích ngoài trời và 30 tiện ích trong nhà. Ngay dưới chân tòa nhà, không gian ngoài trời gồm khu vườn thư giãn, khu làm việc giữa cảnh quan, sân thể thao đa năng, sân pickleball, hồ bơi, bể sục jacuzzi, khu vui chơi trẻ em và khu café.

"Mọi chi tiết đều được đo ni đóng giày, hỗ trợ cư dân dưỡng tạo thân - tâm - trí và hướng đến không gian sống tinh tuyển", đại diện Masterise Homes cho biết.

Tầm nhìn từ ban công, phòng khách hay phòng ngủ của dự án. Ảnh: Masterise Homes

Bên trong tòa nhà, khu sảnh được thiết kế với cảm hứng từ hình ảnh cánh hoa sen. Tầng trải nghiệm cho cư dân tích hợp các tiện ích nội khu bao gồm phòng trưng bày nghệ thuật, business lounge, thư viện, bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, khu xông hơi và khu vui chơi trẻ em.

Masterise Homes cho biết, Peak II còn có các căn hộ thuộc dòng The Essence Wing với số lượng lượng giới hạn 2-6 căn mỗi tầng cùng những đặc quyền như hệ thống thang máy và sảnh đón riêng, hướng tới nhóm cư dân đề cao sự riêng tư.

Sảnh đón tiếp với những đường nét lấy cảm hứng từ cánh hoa sen. Ảnh: Masterise Homes

Lumière Essence Peak thuộc chuỗi dự án Lumière Series do Masterise Homes phát triển tại trung tâm khu đô thị Global Gate. Dự án hướng đến mô hình căn hộ tích hợp giữa không gian sống, tiện ích và khả năng kết nối hạ tầng khu vực.

Global Gate nằm tại khu vực Cổ Loa (Đông Anh), nơi đang được quy hoạch thành trung tâm giao thương phía Bắc Hà Nội. Khu vực này hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đang phát triển, trong đó có cầu Tứ Liên kết nối với Tây Hồ và trung tâm thành phố. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển tới Hồ Tây dự kiến khoảng 5 phút và vào nội đô khoảng 15 phút. Ngoài ra, các tuyến giao thông liên vùng và trục kết nối sân bay Gia Bình đang được triển khai, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển tới sân bay Nội Bài trong khoảng 20 phút và tới sân bay Gia Bình (dự kiến) khoảng 30 phút.

Song Anh