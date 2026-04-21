Tháp căn hộ Polaris tại The Maris Vũng Tàu cất nóc

Tháp căn hộ Polaris quy mô 18 tầng nổi và hai tầng hầm vừa cất nóc, song song với các hạng mục tiện ích, cảnh quan.

Tại sự kiện cất nóc ngày 18/4, đại diện TDG Group cho biết doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện tháp căn hộ Polaris theo định hướng phát triển mô hình All-in-One (tất cả trong một), hướng tới đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm của cư dân tương lai.

Tháp Polaris cất nóc, đánh dấu một cột mốc trong tiến độ xây dựng tại The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

Bên cạnh Polaris, tháp Atlantic cũng đang trong giai đoạn thi công cao điểm, mục tiêu hoàn thiện đồng bộ các hạng mục trong dự án The Maris Vũng Tàu. Việc đẩy nhanh tiến độ các tòa căn hộ được xem là một phần trong chiến lược phát triển và vận hành dự án của chủ đầu tư TDG Group.

Song song với quá trình xây dựng, một số tiện ích tại dự án The Maris Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác, thu hút khách tham quan trong khu vực. Theo đại diện doanh nghiệp, việc vận hành sớm các hạng mục giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá về khả năng khai thác và tiềm năng sử dụng của dự án trong thời gian tới.

The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến check-in dành cho các gia đình vào mỗi dịp cuối tuần, lễ, Tết. Ảnh: The Maris Vũng Tàu

Nhân dịp kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, sự kiện Maris Festival 2026 dự kiến diễn ra tại The Maris Vũng Tàu với nhiều hoạt động giải trí như trò chơi trên bãi biển, thể thao dưới nước (phao chuối, jetski, xe đạp nước), đua xe go-kart, hội diều... Chương trình cũng bao gồm chuỗi minishow âm nhạc xuyên suốt từ 30/4 đến 2/5, với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Hà, Minh Tuyết và Lyly.

Trong mùa hè, dự án mở cửa đón khách tham quan vào 8h30 - 10h, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, cho phép trải nghiệm một số hoạt động bãi biển và giải trí ngoài trời. Du khách được miễn phí vé vào cổng, có thể tham gia các trò chơi như vẽ tranh, vận động nhóm hoặc sử dụng dịch vụ thể thao biển với mức phí phù hợp.

Bên cạnh đó, với mô hình nghỉ dưỡng khép kín All-in-One, chủ đầu tư TDG Group còn phát triển Maris Family Club, như không gian sinh hoạt dành cho gia đình. Mô hình cung cấp các hoạt động thể chất và giải trí như pickleball, muay Thái, zumba, bơi lội, yoga và vẽ tranh, hướng tới đa dạng trải nghiệm cho người tham gia.

Chủ đầu tư TDG Group phát triển Maris Family Club cho cả gia đình. Ảnh: The Maris Vũng Tàu

Sự kết hợp giữa tiến độ thi công và các hoạt động trải nghiệm tại The Maris Vũng Tàu góp phần hình thành giá trị sử dụng của dự án. "Hiệu quả của mô hình bất động sản nghỉ dưỡng có thể được đánh giá thông qua mức độ quan tâm của thị trường và lượng khách tham quan vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết", đại diện TDG Group cho hay.

Thế Đan