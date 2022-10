Tháp 2 Vincom Center Bà Triệu mở cửa trở lại

Hà NộiTòa tháp 2 Vincom Center Bà Triệu ra mắt diện mạo mới cùng sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu lớn và sự kiện sôi động vào ngày 28/10.

Từng là nơi mua sắm được giới trẻ thế hệ 8x, 9x thường lui tới trong những năm 2000, tòa tháp 2 Vincom Center Bà Triệu tiếp tục trở lại với loạt sự kiện và sự xuất hiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Sự góp mặt của những thương hiệu thời trang tên tuổi

Trong lần tái xuất này, tháp 2 Vincom Center Bà Triệu có sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện được giới trẻ yêu thích như: Uniqlo, ADLV, Melissa, Zara... Tại đây, các tín đồ thời trang sẽ được cập nhật các xu hướng quốc tế thịnh hành thông qua những sản phẩm mới.

Tháp 2 Vincom Center Bà Triệu trước ngày mở cửa trở lại. Ảnh: Vingroup

Ngay trong sáng 28/10, Uniqlo Việt Nam ra mắt cửa hàng flagship đầu tiên với không gian 3 tầng được thiết kế ấn tượng. Tại đây, Uniqlo giới thiệu dòng sản phẩm dệt len Knit Collection với đầy đủ kiểu dáng và bảng màu đa dạng cho mùa Thu - Đông, cùng loạt ưu đãi hấp dẫn kéo dài trong 7 ngày. Ngoài ra, Uniqlo cũng sẽ mang đến những sản phẩm LifeWear biểu tượng của thương hiệu như Heattech, Ultra Light Down cùng phần trình diễn các bộ sưu tập Utme! độc quyền.

Trong 3 ngày khai trương, Uniqlo cho ra mắt sớm bộ sưu tập mới nhất UT Disney Mickey & Friends. Thương hiệu cũng giới thiệu đến khách hàng bộ sưu tập độc quyền mang đậm dấu ấn và sắc màu đặc trưng của 36 phố phường Hà Nội - kết quả của sự hợp tác giữa Uniqlo và họa sĩ Nguyễn Bảo Việt trong dự án tôn vinh văn hóa Việt và đồng hành cùng tinh thần sáng tạo trẻ.

Phối cảnh mặt tiền Tháp 2 Vincom Center Bà Triệu. Ảnh: Vingroup

Ngoài ra, Vincom Center Bà Triệu 2 còn được thương hiệu thời trang Hàn Quốc ADLV (acmé de la vie) lựa chọn làm điểm đến cho cửa hàng pop-up đầu tiên tại Việt Nam. Nổi tiếng với phong cách trẻ trung và thiết kế độc đáo cùng các họa tiết ngộ nghĩnh đậm chất gen Z, ADLV sẽ mang đến cho khách hàng thủ đô những mẫu áo hoodie, áo thun, áo nỉ năng động được các thần tượng xứ Hàn ưu chuộng.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng có cơ hội được lựa chọn các phụ kiện cá tính từ thương hiệu giày Melissa (Brazil) với các sản phẩm độc đáo, thiết kế tối giản được các ngôi sao như Blake Lively, Brie Larson... yêu thích. Thương hiệu túi xách LYN, phụ kiện Nine West cũng ra mắt cửa hàng mới tại tòa tháp 2 Vincom Center Bà Triệu trong dịp này.

Loạt trải nghiệm mới lạ cho giới trẻ

Đến với sự kiện tháp 2 Vincom Center Bà Triệu mở cửa trở lại, khách hàng sẽ được tham gia thử thách thú vị mang tên "A New Lookbook Destination". Theo đó, các bạn trẻ sẽ được tự do sáng tạo các video tạo dáng, trình diễn tại tháp 2 Vincom Center Bà Triệu. Sau khi đăng tải video lên TikTok cùng hashtag #NewLookbookDestination #MeMo, người tham dự sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn như vé xem phim CGV miễn phí dành cho Top 20 người có số điểm cao nhất, voucher trị giá 500.000 đồng từ thương hiệu Hugo dành cho Top 10, áo phông ADLV và Huho dành cho Top 5. Đặc biệt, chủ nhân của video giành giải nhất sẽ nhận được một cặp tai nghe Airpod Generation 3.

Một bạn trẻ tham gia chụp lookbook thời trang tại Vincom Center Bà Triệu. Ảnh: Vingroup

Cũng trong ngày 28/10, Vincom Center Bà Triệu tổ chức sàn diễn catwalk New Iconic Runway với con đường xuyên qua cầu kính trên không nối liền giữa hai tòa tháp - chi tiết kiến trúc ấn tượng của tòa nhà, mang đến trải nghiệm trình diễn thời trang độc đáo. Trong khung giờ 19-20h, khách tham quan, mua sắm sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí màn trình diễn những bộ sưu tập mới nhất đến từ các thương hiệu, đồng thời trải nghiệm mua sắm sản phẩm ngay tại show diễn (see now, buy now) - xu hướng mới của các sàn diễn thời trang thế giới.

"Với màn tái xuất của tòa tháp 2 Vincom Center Bà Triệu, nơi đây hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục các khách hàng trẻ tuổi và trở thành biểu tượng mua sắm thế hệ mới của GenZ hiện đại trong tương lai", đại diện Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh.

Thu Hương