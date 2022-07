Thảo Viên Villas kiến tạo không gian sống sang trọng

Hà NộiThảo Viên Villas sở hữu ưu thế về kiến trúc và tiện ích, thêm phân khúc biệt thự hạng sang vùng ven phía Tây thủ đô.

Thảo Viên Villas là phân khu biệt thự hạng sang thuộc dự án Hinode Royal Park (huyện Hoài Đức, Hà Nội), có quy mô 146,8 ha, do Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO, trước là Vietracimex) làm chủ đầu tư. Sở hữu nhiều lợi thế, Thảo Viên Villas mang kỳ vọng làm sôi động thị trường phân khúc biệt thự cao cấp phía Tây Hà Nội.

Ảnh phối cảnh một dãy biệt thự tại Thảo Viên Villas. Ảnh: WTO

Đại diện chủ đầu tư WTO cho biết, mong muốn mang trải nghiệm sống sang trọng và đáp ứng các nhu cầu cho cư dân, các căn biệt thự tại Thảo Viên Villas được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh với khuôn viên rộng cùng nhiều tiện ích nội khu cao cấp.

Theo đó, mỗi căn biệt thự tại đây có diện tích từ 200 đến 409 m2, thiết kế có sân vườn rộng, xanh mát. Đây là nơi chủ nhân ngôi nhà có thể tổ chức các buổi tiệc ngoài trời hay các thành viên gia đình quây quần bên nhau vào dịp cuối tuần. Ngoài ra, các biệt thự cũng sở hữu khoảng ban công lớn, thoáng đãng, là nơi để gia chủ có thể trồng thêm cây xanh cũng như tận hưởng cảnh quan thiên nhiên xung quanh.

Khuôn viên vườn tại biệt thự Thảo Viên Villas. Ảnh phối cảnh: WTO

Bên cạnh không gian sống tiện nghi, thiết kế ngoại thất của biệt thự Thảo Viên Villas cũng mang điểm nhấn. Hệ mái vòm bao trùm toàn bộ ngôi nhà tạo nên sự vững chãi cho công trình. Theo chủ đầu tư, vật liệu và màu sắc thiết kế được lựa chọn tỉ mỉ mang đến hiệu quả thẩm mỹ cho ngôi biệt thự 4 tầng (gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm).

Ngoài sở hữu điểm nhấn về không gian thiết kế, Thảo Viên Villas còn sở hữu hệ tiện ích tất cả trong một (all in one) hiện đại, cao cấp. Các tiện ích nội khu bao gồm sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, hồ bơi... Bên cạnh đó, các hệ thống quán bar, nhà hàng, vườn BBQ, shophouse trải dài 6 km... đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và mua sắm của cư dân.

Hệ tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu sống của cư dân tại Thảo Viên Villas. Ảnh phối cảnh: WTO

Chủ đầu tư WTO còn kiến tạo cho đại đô thị Hinode Royal Park một công viên trung tâm (6 ha) với hồ nước điều hòa không khí mang đến không gian sống xanh, lành mạnh cho cư dân phân khu. Trong công viên còn có một sân chơi dành cho trẻ em với diện tích 2.000 m2, là điểm vui chơi cho con trẻ dịp cuối tuần.

Ngoài ra, hệ thống đường nội khu của Thảo Viên Villas có chiều rộng lên tới 30 m, cùng vỉa hè rộng đáp ứng nhu cầu đi lại cho các loại phương tiện, đi bộ dạo phố của cư dân. Hai bên đường được bố trí trồng cây xanh, thảm cỏ, cây hoa tạo cảm giác xanh mát trong những ngày nắng hè.

"Với không gian xây dựng thoáng mát và hệ tiện ích cao cấp, Thảo Viên Villas mong muốn phục vụ trải nghiệm sống khác biệt, xứng đáng với số tiền bỏ ra của khách hàng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Hoàng Khải