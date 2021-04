'Tháo gỡ phép màu' - hồi ký chiến đấu ung thư của nữ luật sư

Bìa sách "Tháo gỡ phép màu – Hồi ký về một cuộc đời phi thường từ sự sống đến cái chết". Năm 2019, tác phẩm tiếng Anh xuất bản với tên "The Unwinding of the Miracle". Quyển sách được biên tập từ blog cá nhân của tác giả. Ấn bản tiếng Việt do Phương Nam book phát hành vào tháng 3. Ảnh: Phương Nam book.