Tháo dỡ hai trạm thu phí trên quốc lộ 51

Sáng 18/4, Sở Xây dựng Đồng Nai phối hợp Khu Quản lý đường bộ IV tháo dỡ hai trạm thu phí T1 (phường Tam Phước) và T2 (xã Long Phước) trên quốc lộ 51, sau nhiều năm bỏ không, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Khu vực trạm T1 ùn ứ kéo dài do vừa tháo dỡ, vừa có nhiều đoạn quốc lộ 51 rào chắn sửa chữa.
Công nhân đưa bình gas lên mái trạm thu phí để khoan, cắt sắt và tôn.
Việc tháo dỡ được thực hiện sau nhiều lần làm việc giữa chủ đầu tư BVEC (Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) và Bộ Xây dựng, trên cơ sở đề xuất của địa phương.
Xe cẩu hạ các tấm mái tôn từ trên cao xuống đất. Việc tháo dỡ dự kiến hoàn thành trước ngày 24/4.
Một bảng hiệu tại trạm được tháo dỡ, hạ xuống mặt đất. Trước đó hai tháng, TP HCM đã tháo dỡ trạm thu phí T3 nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực.
Trong quá trình tháo dỡ, đơn vị thi công đặt biển cảnh báo, cử nhân viên túc trực điều tiết, đảm bảo an toàn cho công nhân và phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51.
Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết trong thời gian tháo dỡ hai trạm thu phí, quốc lộ 51 bị thu hẹp làn, có thể ùn ứ cục bộ; người dân được khuyến cáo cập nhật tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp.
Quốc lộ 51 dài 72 km, là trục kết nối TP HCM với Đồng Nai và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đồng thời giữ vai trò quan trọng khi liên thông sân bay Long Thành dự kiến khai thác cuối năm nay.
Vị trí ba trạm thu phí trên quốc lộ 51. Đồ họa: Khánh Hoàng
Phước Tuấn