Tháo dỡ công trình làm sập tiệm bánh, hư hỏng loạt nhà dân

Đà NẵngTrong lúc tháo dỡ công trình số 25 Trần Quý Cáp, khối nhà bất ngờ đổ nghiêng làm sập tiệm bánh 50m2 và hư hỏng nhiều nhà liền kề.

Ngày 23/4, UBND phường Hải Châu cho biết Công an TP Đà Nẵng đã thụ lý vụ việc xảy ra tại công trình số 25 Trần Quý Cáp, khu vực trung tâm thành phố. Địa chỉ này trước đây là trụ sở một công ty may, khu đất có phần nở hậu phía sau, giáp nhiều nhà dân.

Theo chính quyền phường, khoảng 15h30 ngày 19/4, trong quá trình tháo dỡ khối nhà phía bắc, công trình bất ngờ đổ sập sang bên cạnh, làm sập hoàn toàn căn nhà số 27 - nhà cấp 4 có gác lửng, đang kinh doanh tiệm bánh. Nghe tiếng động lớn và thấy tường rung lắc, vợ chồng chủ tiệm kịp thời chạy ra ngoài.

Sự cố khiến toàn bộ diện tích khoảng 50m2 của tiệm bánh bị sập hoàn toàn. Tiệm giặt là số 29 bị sập một phần phía sau, tài sản mắc kẹt bên trong. Các nhà từ số 29 đến 33 xuất hiện nứt tường, hư hỏng kết cấu. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tiệm bánh bị đổ sập hoàn toàn khi đơn vị thi công tháo dỡ khối nhà bên cạnh, nở hậu phía sau. Ảnh: Nguyễn Đông

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Nguyên Nam. UBND phường Hải Châu cho biết dù hoạt động tháo dỡ không thuộc diện phải cấp phép, chủ đầu tư vẫn phải bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, đình chỉ thi công. UBND phường đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư về hành vi thi công gây sụp đổ công trình lân cận theo Nghị định 16/2022 của Chính phủ.

Chính quyền phường Hải Châu sẽ chủ trì buổi làm việc để các bên thỏa thuận bồi thường sau khi có kết quả định giá thiệt hại. Trường hợp không đạt được thống nhất, vụ việc sẽ được hướng dẫn giải quyết tại tòa án.

Nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường, đình chỉ thi công. Ảnh: Nguyễn Đông

