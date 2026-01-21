Tháo dỡ công trình bên Hồ Gươm

Phường Hoàn Kiếm tổ chức phá dỡ trụ sở, nhà dân phía mặt phố Đinh Tiên Hoàng để bàn giao mặt bằng, triển khai dự án xây quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm.

Việc tổ chức phá dỡ thực hiện từ ngày 19/1, đoạn từ giáp Sở Văn hóa và Thể thao đến hết trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm và trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng.

Đoạn phố này có một số thương hiệu lâu đời, quen thuộc với người dân và du khách là Phở Thìn và hiệu ảnh Lâm Hùng. Một số du khách chiều qua đã tìm đến hàng phở, bất ngờ khi thấy biển chỉ dẫn địa chỉ mới của Phở Thìn được gắn lên hàng rào của công trường đang phá dỡ và trên tấm pano giới thiệu dự án.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, đến nay đã có 17/17 tổ chức, 42/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư (một hộ đang xin được tái định cư, phường báo cáo thành phố).

Phường đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức tại 22 Lý Thái Tổ và 61, 63 Đinh Tiên Hoàng, gồm: Văn phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Hội từ thiện tấm lòng vàng, Hội người mù Hà Nội, Trung tâm hội nghị HCC - Văn phòng UBND thành phố, Chi cục Dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, Công ty TNHH MTV Nghe nhìn Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (69C Đinh Tiên Hoàng) và một phần diện tích của Tổng công ty Điện lực thành phố.

Ngoài ra, đã có 37/43 hộ dân bàn giao nhà. Các đơn vị thi công đang tổ chức phá dỡ trụ sở và nhà dân, mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 3.

Trong giai đoạn này, phường cũng đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án, đồng thời phối hợp với UBND phường Yên Hòa, Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất thủ tục cho thuê đất đối với các công ty điện và giao đất cho hộ dân thuộc dự án.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm dự kiến rộng 2,14 ha, phía tây giáp Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp khu dân cư hiện có; phía đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Dự án được nghiên cứu theo hướng tách thành hai phân kỳ. Ở phân kỳ 1, chủ đầu tư sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sử dụng nhà, đất trong phạm vi khu đất 2,14 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng) phía đông Hồ Gươm.

Tại phân kỳ 2, chủ đầu tư sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại phía đông Hồ Gươm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm...

Cùng với việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo khu vực phía đông Hồ Gươm thành khu quảng trường - công viên như trên, TP Hà Nội cũng lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực bắc Hồ Gươm, nam phố cổ, chủ đạo là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong đó tòa nhà "Hàm cá mập" đã được phá bỏ để mở rộng không gian công cộng.

Võ Hải