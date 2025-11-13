Tháo dỡ cầu làm đường mới, dân phải đi phà

Cà MauTuyến đường 7,4 km tổng mức đầu tư gần 110 tỷ đồng ở huyện Đầm Dơi cũ thi công chồng lên đường cũ, không có cầu tạm khiến hàng trăm hộ dân phải qua kênh bằng phà.

Dự án xây dựng đường từ trục chính Đông - Tây đến chợ Chà Là (xã Trần Phán) có điểm đầu nối với trục chính Đông - Tây, điểm cuối đến cầu và chợ Chà Là. Tuyến rộng 3,5 m, gồm 6 cầu, đi qua đất của hơn 230 hộ dân, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, khởi công cuối năm 2023, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Công trình kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày 10/11, việc giải phóng mặt bằng mới hoàn tất, bốn cây cầu chưa thi công xong; mặt đường chỉ đổ bêtông được khoảng 2 km, phần còn lại mới rải đá cấp phối.

Tuyến đường từ trục chính Đông - Tây đến chợ Chà Là (xã Trần Phán) dài hơn 7 km. Ảnh: Chúc Ly

Do tuyến mới xây chồng lên đường bêtông cũ rộng 1,5-2 m, không bố trí đủ cầu tạm, việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại, nhất là mùa mưa. "Khi còn đường cũ, từ nhà tôi đến trung tâm xã chỉ hơn 7 km, còn giờ phải đi vòng 23 km", anh Lê Phước Thành, ở ấp Tân Phú nói.

Theo anh Thành, hiện có 3 phà và 2 cầu tạm hoạt động, mỗi xe máy qua phải trả 4.000 đồng/lượt, ngày mưa đi hết tuyến mất hơn một tiếng.

Không chỉ người dân, cán bộ xã Trần Phán cũng gặp khó vì đường chưa thông. Từ khi sáp nhập hai xã thành xã Trần Phán mới, trụ sở Đảng ủy đặt ở xã Tân Trung cũ, còn khối hành chính ở xã Trần Phán cũ, cách nhau hơn 25 km. Khi tuyến hoàn thành, khoảng cách rút ngắn còn 13 km.

Người dân qua phà tại kênh Bà Phương khi cầu đang đổ móng. Ảnh: Chúc Ly

Ông Trần Công Lợi, Phó chủ tịch UBND xã Trần Phán, cho biết quá trình thi công, một số cầu cũ bị dỡ nên địa phương cho phép bố trí phà tạm để qua kênh. "Dự án không có kinh phí làm cầu tạm, địa phương không thể xuất ngân sách nên thống nhất giải pháp đưa phà", ông Lợi nói và cho biết ở vài điểm, dân có thể đi vòng theo đường nhỏ dọc kênh để qua cầu bên trong.

Theo ông Lợi, dự án thực hiện theo phương án dân hiến đất, không bồi thường thu hồi, nên việc mở đường tạm tránh công trình cũ không khả thi vì ảnh hưởng nhiều hộ dân. Chính quyền xã đã yêu cầu chủ phà miễn phí cho học sinh, cán bộ, đồng thời hướng dẫn người dân đi đường vòng tại các vị trí kẹt.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai, một số hộ không đồng thuận giao đất khiến việc giải phóng mặt bằng chậm, cộng thêm giá vật liệu tăng và mưa bão kéo dài nên tiến độ bị ảnh hưởng. Đơn vị đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, đặc biệt là các mố cầu để đảm bảo xe máy qua lại. Dự kiến toàn tuyến sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán.

Chúc Ly