Tháo dỡ bức tường ngăn đôi trường học

Thanh HóaTrong lúc chờ trao trả mặt bằng theo phán quyết của tòa, gia đình ông Nguyễn Văn Lài tự nguyện tháo dỡ bức tường ngăn đôi trường Mầm non Minh Sơn.

Ngày 13/10, bà Lê Thị Mai, Hiệu trưởng trường Mầm non Minh Sơn, xã Triệu Sơn, cho biết gia đình ông Nguyễn Văn Lài vừa thuê người phá dỡ bức tường ngăn đôi ngôi trường sau gần 4 tháng kể từ thời điểm xây dựng.

"Công tác dạy học, điều hành của trường đã trở lại bình thường, không còn bị cách trở, khó khăn như trước", bà Mai nói.

Trước đó đầu tháng 6, gia đình ông Nguyễn Văn Lài, 67 tuổi, thuê người xây hàng rào chắn ngang trường Mầm non Minh Sơn. Bức tường bằng gạch vồ cao hơn một mét, dài gần 25 m chạy ngang sân trường, chia đôi khu hiệu bộ và một số phòng học.

Khuôn viên trường bị chia cắt khiến giáo viên và hơn 200 trẻ phải đi vòng qua lối tạm để vào lớp. Hoạt động nấu ăn bán trú, vui chơi ngoài trời và nhiều vấn đề khác cũng bị ảnh hưởng vì bức tường này.

Lãnh đạo nhà trường cho hay đây không phải lần đầu tiên ông Lài cản trở hoạt động dạy học của trường. Trước đó, ông nhiều lần gây khó khăn cho các buổi lễ khai giảng, tổng kết năm học khiến giáo viên và phụ huynh lo lắng.

Ông Lài giải thích "bất đắc dĩ mới phải xây bờ tường, không phải để chống đối mà để chính quyền không thể làm ngơ nữa".

Theo ông Lài, năm 2014, sau khi được chính quyền xã Minh Sơn cũ vận động, gia đình đồng ý giao 950 m2 đất để mở rộng khuôn viên, xây khu hiệu bộ nhằm giúp trường Mầm non Minh Sơn đủ điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đổi lại, ông được nhận lô đất 210 m2 gần trạm y tế xã. Hai bên lập biên bản cam kết, ông Lài được hỗ trợ hơn 50 triệu đồng chi phí giải phóng mặt bằng.

Gần 11 năm trôi qua, ông Lài không nhận được đất như cam kết của lãnh đạo địa phương. Gia đình nhiều lần gửi đơn kiến nghị, nhưng "chỉ nhận được lời hứa suông". Trong các buổi hòa giải, ông Lài đề xuất nếu không trả lại đất như thỏa thuận, chính quyền xã phải bồi thường cho ông 3,3 tỷ đồng, tương đương giá trị phần đất cũ của gia đình.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn xác nhận việc chính quyền xã Minh Sơn trước đây thỏa thuận đổi đất với ông Lài. Tuy nhiên, sau khi rà soát quy định pháp luật, việc cấp đất tái định cư cho ông không thuộc thẩm quyền của xã mà phải do UBND huyện hoặc cấp tỉnh quyết định.

Cuối tháng 9, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Lài. Bản án sau đó được tuyên, xác định việc gia đình ông Lài đòi quyền lợi là chính đáng, hợp pháp. Tòa yêu cầu UBND xã Triệu Sơn và trường Mầm non Minh Sơn hoàn trả toàn bộ 950 m2 đất cho ông kèm một khoản tiền hỗ trợ cho 11 năm sử dụng tài sản này.

"Các bên thống nhất cao với phán quyết của tòa án. Gia đình bác Lài vui vẻ tháo dỡ bờ tường", cô Mai cho biết thêm.

UBND xã Triệu Sơn đang làm quy trình, bố trí kinh phí để sửa chữa một số phòng tại công sở dôi dư thuộc UBND xã Minh Sơn cũ (nằm ngay cạnh trường Mầm non Minh Sơn) làm lớp học cho trường, trước khi hoàn trả khu đất cho hộ ông Lài. Gia đình trước mắt tháo dỡ bức tường để hỗ trợ nhà trường ổn định các hoạt động dạy học.

