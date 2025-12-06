Tháo dỡ bức tường chặn lối vào khu dân cư

Thanh HóaHai bức tường dài khoảng 15 m chặn đường dẫn vào khu dân cư ở xã Nga Sơn được tháo dỡ sau khi chính quyền cam kết đền bù, tái định cư cho người dân.

Ngày 6/12, ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, cho biết sau khi thống nhất với chính quyền về phương án bồi thường và giải quyết quyền lợi, ba hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện tháo dỡ hai bức tường rào chắn ngang đường dẫn vào điểm dân cư phía đông quốc lộ 10.

Hai bức tường được phá dỡ sau hơn 7 tháng được xây dựng trái phép, hiện trường cũng được giải phóng sạch sẽ, giúp giao thông trở lại bình thường. Chính quyền cam kết chậm nhất ngày 31/3/2026 sẽ hoàn tất thủ tục, bố trí đất ở thay thế cho ba hộ dân có đất bị lấy làm đường.

Địa phương đang hoàn thiện hồ sơ bồi thường ba suất đất tương đương, cũng gần vị trí bị thu hồi, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, ông Khánh cho hay.

Khoảng cuối tháng 4, ba hộ dân ở Nga Sơn gồm gia đình anh Nguyễn Thành Long mua vật liệu rồi thuê thợ xây hai bức tường bằng gạch, cao hơn 1,3 m, dài khoảng 15 m, chắn ngang con đường nhựa rộng 7 m vào khu dân cư mới Yên Hạnh 2, khiến hàng chục hộ trong khu vực phải đi đường vòng, sinh hoạt khó khăn.

Theo anh Long, năm 2009, ba hộ trúng đấu giá mỗi hộ 100 m2 đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi triển khai dự án khu dân cư phía đông quốc lộ 10 năm 2021, phần đường quy hoạch trùng lên đất của các hộ này. Chính quyền thị trấn Nga Sơn khi đó thỏa thuận thu hồi và bố trí đất tái định cư thay thế, được các hộ đồng ý và bàn giao đất.

Hai bức tường chắn ngang con đường khoảng 15 m (bao gồm vỉa hè hai bên). Ảnh: Lê Hoàng

Tuy nhiên, quá trình thu hồi đất không được thực hiện đúng thủ tục, không có quyết định thu hồi, không bồi thường, không bố trí tái định cư. Sổ đỏ của các hộ vẫn còn giữ. Nhiều lần kiến nghị nhưng không được xử lý, đến tháng 4/2025, ba hộ quyết định dựng tường để "đòi quyền lợi".

Anh Long cho hay việc dựng tường là "bất đắc dĩ" do chưa nhận được đất tái định cư như cam kết. Vị trí tường nằm đúng trên phần đất của gia đình được ghi trong sổ đỏ. Chính quyền xã Nga Sơn sau đó cũng thừa nhận sai sót của nhiệm kỳ trước, khẳng định không có căn cứ cưỡng chế tháo dỡ vì đây là đất hợp pháp của người dân.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hồ sơ cũng kết luận dự án điểm dân cư phía đông quốc lộ 10 dù đã phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đầu tư hạ tầng, nhưng chưa hoàn tất việc bồi thường, thu hồi đất và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là thiếu quỹ đất tái định cư và xung đột giữa mục tiêu bố trí tái định cư và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.

Xây tường chặn đường Hai bức tường chặn ngang con đường vào khu dân cư ở xã Nga Sơn. Video: Lê Hoàng

Chậm trễ trong các quyết định thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ khiến người dân bức xúc, dẫn tới việc xây tường chắn đường.

Sau nhiều cuộc đối thoại, UBND xã Nga Sơn đưa ra phương án bồi thường diện tích đất tương đương và chốt thời hạn xử lý dứt điểm. Ba hộ dân đã đồng ý tháo dỡ tường, trả lại đường giao thông cho khu dân cư.

Lê Hoàng