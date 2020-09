Thành viên The Four Seasons qua đời vì Covid-19

MỹTommy DeVito - thành viên sáng lập nhóm The Four Seasons, nổi tiếng với hit "Can't Take My Eyes Off You" - mất ở tuổi 92, hôm 21/9.

Theo Guardian, DeVito qua đời tại Las Vegas sau thời gian nhập viện điều trị Covid-19. Các đồng nghiệp Frankie Valli và Bob Gaudio xác nhận tin buồn trên mạng xã hội hôm 23/9: "DeVito sẽ luôn sống mãi với những người yêu quý ông ấy".

Các thành viên The Four Seasons: Frankie Valli, Tommy DeVito, Bob Gaudio and Nick Massi (thứ tự từ trái qua). Ảnh: Philips Records.

Tommy DeVito sinh năm 1928 tại New Jersey, Mỹ. Ông cùng ca sĩ Frankie Valley thành lập ban nhạc The Four Lovers đầu thập niên 1950, sau đổi tên thành The Four Seasons. Năm 1956, nhóm ra mắt đĩa đơn đầu tay You're the Apple of My Eye và được mời biểu diễn trên chương trình The Ed Sullivan Show.

The Four Seasons gặt hái nhiều thành công trong nửa cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Họ được biết đến với các bản hit như Can't Take My Eyes Off You, I've Got You Under My Skin... DeVito đồng hành cùng nhóm cho đến đầu thập niên 1970, sau khi gặp một số vấn đề về thính giác. Ông bán lại bản quyền cho hai đồng nghiệp Frankie Valli và Bob Gaudio, chuyển sang hoạt động solo. Nhóm được tiến cử vào Sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 1990.

Can't Take My Eyes Off You - The Four Seasons Ca khúc "Can't Take My Eyes Off You" của Frankie Valli và nhóm The Four Seasons. Video: Frankie Valli Youtube.

Tommy DeVito có bạn thân là diễn viên kỳ cựu Joe Pesci. Ông được Pesci mời đóng cùng một số dự án điện ảnh như Casino (1995) của đạo diễn Martin Scorsese, 8 Heads in a Duffel Bag (1997)... "Quãng thời gian DeVito hoạt động cùng The Four Seasons đã tạo ra vô số bản nhạc tiêu biểu của thời đại đó. Chúng tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ trẻ cho đến ngày nay. Tôi sẽ luôn nhớ đến DeVito vì giọng hát và tính cách tuyệt vời của anh ấy", Joe Pesci viết lời đưa tiễn bạn thân trên Twitter.

Đạt Phan (theo Guardian)