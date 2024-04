Thành viên SNSD bị giam giữ vì quay phim trái phép

IndonesiaHyoyeon, thành viên nhóm nhạc SNSD - tham gia show giải trí ở Bali - bị chính quyền tạm giữ vì êkíp ghi hình không xin phép.

Theo SPOTV News ngày 26/4, đội ngũ sản xuất chương trình giải trí của đài KBS - My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali - không xuất trình được giấy phép ghi hình khi chính quyền kiểm tra đột xuất.

Thành viên nhóm SNSD Hyoyeon trong buổi chụp ảnh năm 2023. Ảnh: SM Entertainment

Ngoài Hyoyeon, khách mời chương trình - thành viên nhóm Apink Bomi, phát thanh viên Choi Hee, cựu ca sĩ nhóm I.O.I Lim Na Young, Dita (nhóm Secret Number) - và các nhân viên trong đoàn cũng bị tịch thu hộ chiếu.

Theo News1, êkíp 30 người đến Bali hôm 21/4 và dự kiến về Hàn Quốc ngày 25/4. Hiện họ bị buộc ở lại một khách sạn, chờ chính quyền điều tra.

Hyoyeon, 35 tuổi, được gọi là "cỗ máy nhảy" của SNSD. Năm 2018, cô đổi nghệ danh thành Hyo. Các sản phẩm solo của cô gồm Mystery, Wanna Be, Sober, Punk Right Now, Badster, Second. Nghệ sĩ từng đến Việt Nam nhiều lần để du lịch và biểu diễn.

Hyoyeon - MV 'Picture' MV "Picture" của Hyoyeon. Video: YouTube SMTown

SNSD ra mắt showbiz Hàn năm 2007, với chín thành viên gồm: Yoona, Jessica, Taeyeon, Tiffany, Soo Young, Hyoyeon, Sunny, Yuri và em út Seohyun. Họ gây tiếng vang châu Á với loạt hit Into the new world (2007), Baby baby (2008), Gee (2009), Oh (2010), Mr. Taxi (2011), The boys (2012), I got a boy (2013). Fan thường gọi SNSD là "Nhóm nhạc quốc dân" Hàn Quốc. Năm 2014, Jessica rời nhóm, SNSD hoạt động với tám thành viên. Ba năm sau, công ty SM thông báo nhóm chỉ còn năm người khi Seohyun, Sooyoung và Tiffany không tiếp tục ký hợp đồng.

My Package Season 2: Pick Me Trip in Bali là chương trình thực tế về du lịch, trong đó khách mời được tham gia trải nghiệm, đồng thời làm nhiệm vụ để giành phần thưởng. Theo MyDaily, chương trình dự kiến phát sóng trong tháng 5 tại Hàn Quốc.

Quế Chi (theo SPOTV News)