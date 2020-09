Hàn QuốcJun Jin - thành viên nhóm nhạc Shinhwa - khuấy động không khí trong đám cưới với nữ tiếp viên hàng không, tối 27/9.

Hôn lễ tổ chức riêng tư tại một khách sạn ở Seoul với sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Khách mời đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch.

Jun Jin diện suit trắng, cô dâu Ryu Yi Seo mặc váy cưới với thiết kế cổ điển, chất liệu satin. Sau phần nghi lễ, Jun Jin bất ngờ nhảy và hát bản hit Wa gửi tặng bạn đời. Theo Osen, cô dâu kém ca sĩ ba tuổi, là tiếp viên hàng không. Cả hai hẹn hò ba năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Thành viên Shinhwa hát, nhảy trong đám cưới Jun Jin hát, nhảy ca khúc "Wa" tặng vợ. Ca sĩ còn tự tay chuẩn bị hoa cưới. Video: Twitter Shminwoo.

Trước giờ cử hành hôn lễ, Jun Jin đăng loạt ảnh cưới trên trang cá nhân. Trên Twitter, người hâm mộ khen cô dâu xinh đẹp không kém các diễn viên nổi tiếng. Ban đầu, họ dự định tổ chức hôn lễ ngày 13/9 nhưng hoãn đến cuối tháng.

Cô dâu, chú rể tiến vào lễ đường. Ảnh chụp màn hình Twitter Shminwoo.

Năm thành viên của Shinhwa - Eric Mun, Min Woo, Shin Hye Sung, Kim Dong Wan, Andy Lee - có mặt. Dong Wan và ca sĩ In Soon Yi đại diện hát mừng. Trên trang cá nhân, Dong Wan nói hát trong đám cưới anh em thân thiết còn run hơn khi đứng trên sân khấu. Anh nói: "Jin thân yêu của tớ, hãy hạnh phúc mãi mãi nhé! Nguyện cầu Chúa che chở cho hai bạn".

Trưởng nhóm - Eric - cũng chúc mừng đồng nghiệp: "Chàng rể mới của chúng ta hôm nay rất tuyệt. Cậu ấy nói rằng không thể ngủ được vì hồi hộp nhưng em ấy quá chuyên nghiệp. MC Hyesung tạm ổn, Dongwan hát bằng tất cả đam mê. Tôi rất vui vì rất lâu rồi các thành viên mới gặp nhau".

Trong thư tay gửi người hâm mộ, Jun Jin viết: "Tôi tin chắc rằng nếu tôi bỏ lỡ cô ấy, đời này tôi sẽ không kết hôn được nữa. Các fan biết tôi luôn mơ ước một gia đình hạnh phúc trọn vẹn và luôn ủng hộ tôi. Thật sự cảm ơn mọi người". Ảnh: Happy Merid.

Sau hôn lễ, cặp vợ chồng xác nhận tham gia Dream 2 - You are My Destiny của đài SBS. Trong chương trình, cả hai sẽ tiết lộ quá trình yêu nhau, chuẩn bị hôn lễ và cả lễ cưới.

Jun Jin tên thật là Park Choong Jae, sinh năm 1980. Anh ra mắt năm 1998 trong nhóm nhạc gồm sáu thành viên Shinhwa. 22 năm hoạt động, nhóm phát hành nhiều album như T.O.P., Perfect Man, Brand New, The Return, The Classic... Ngoài ra, Jun Jin còn hoạt động solo, đóng phim, tham gia game show truyền hình...

Hiểu Nhân