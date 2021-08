Thành viên nhóm Pink Floyd đính hôn lần năm

MỹCa sĩ 77 tuổi Roger Waters - cựu thành viên nhóm Pink Floyd - đính hôn với bạn gái sau hai năm công khai mối quan hệ.

Ngày 20//8, nguồn tin của Pagesix cho biết ca sĩ mới tổ chức một bữa tiệc ở Hamptons để thông báo tin vui với bạn bè. Vợ sắp cưới từng xuất hiện cùng Waters tại lễ công chiếu phim Us + Them ở Italy năm 2019.

Roger Waters (trái) và vợ sắp cưới tại LHP Venice năm 2019. Ảnh: Reuters

Trong quá khứ, Waters từng bốn lần ly dị và có ba con. Năm 1969, ông cưới bạn học Judith Trim, một thợ làm gốm nổi tiếng ở Anh. Hai người ly dị năm 1975 và không có con. Ca sĩ kết hôn với Carolyne Christie từ năm 1976 đến 1992 và có hai con. Năm 1993, ông cưới Priscilla Phillip, có một con trai trước khi ly dị năm 2001. Tháng 9/2015, Waters ly dị vợ thứ tư Laurie Durning sau hơn một thập kỷ bên nhau.

Roger Waters sinh năm 1943 tại Anh, là người đồng sáng lập ban nhạc Pink Floyd. Ông cùng các đồng nghiệp sản xuất các album nổi tiếng của nhóm như The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) và The Wall (1979). Sau khi rời nhóm năm 1985, ông tiếp tục có sự nghiệp thành công, từng lập kỷ lục nghệ sĩ solo có tour lưu diễn thành công nhất thế giới năm 2013.

Another Brick In The Wall - Pink Floyd MV "Another Brick In The Wall". Video: Pink Floyd Youtube

Phương Mai (theo Pagesix)