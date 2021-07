Thành viên nhóm Kansas qua đời

MỹRobby Steinhardt - hát bè và chơi violin trong ca khúc "Dust In The Wind" của nhóm Kansas - mất ở tuổi 71 khi đang điều trị viêm tụy cấp.

Ngày 19/7, gia đình Steinhardt thông báo tin buồn trên mạng xã hội. Theo NBC News, nhạc công mất tại bệnh viện Tampa General ở Florida sau khi bị sốc nhiễm khuẩn. Hồi tháng 5, Steinhardt phải đi cấp cứu vì viêm tụy cấp, ông dùng máy thở suốt hai tháng qua. Hôm 17/7, bệnh viên chuyển ông từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức nhưng Steinhardt qua đời vài giờ sau đó.

Robby Steinhardt trong một buổi diễn cùng ban nhạc Kansas. Ảnh: Kansas Facebook.

Nhóm Kansas gửi lời chia buồn tới cựu thành viên: "Chúng tôi, những người từng tham gia Kansas cả trong quá khứ và hiện tại, muốn bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của người đồng đội, người bạn thân thiết - Robby Steinhardt. Anh ấy sẽ luôn sống mãi trong tâm hồn và âm nhạc của nhóm".

Vợ Steinhardt cho biết chồng mới hoàn thành khâu thu âm cho album solo đầu tay. Ông cũng lên kế hoạch đi lưu diễn quanh nước Mỹ vào tháng 8.

Robby Steinhardt sinh năm 1950 tại Chicago và lớn lên tại thành phố Lawrence, bang Kansas với cha mẹ nuôi. Ông học violin và nhạc cổ điển từ khi tám tuổi. Năm 1972, ông gia nhập ban nhạc rock White Clover (đổi tên thành Kansas một năm sau đó) với vai trò ca sĩ phụ và chơi violin. Ông hoạt động cùng nhóm đến năm 1983, góp mặt trong tám album. Đầu năm 1997, Steinhardt đồng ý trở lại ban nhạc và biểu diễn đến năm 2006, tham gia thêm hai album Always Never the Same và Somewhere to Elsewhere.

Giới phê bình đánh giá Steinhardt là nhân tố quan trọng giúp Kansas tạo phong cách riêng trong làng nhạc rock Mỹ. Tiếng violin của ông được nhận xét là điểm đặc trưng của ban nhạc trong nhiều năm. Kerry Livgren - sáng tác chính của nhóm - nói về vai trò của Steinhardt tại Kansas: "Ông ấy là một thành viên đặc biệt, có thể hát chính, hát bè, chơi violin và làm MC trong những sự kiện trực tiếp. Robby là cầu nối giữa chúng tôi và khán giả".

MV Dust in the wind Kansas MV "Dust In The Wind". Video: Kansas Youtube.

Kansas bắt đầu hoạt động đầu thập niên 1970. Ca khúc Dust in the Wind của họ bán được hàng triệu bản và góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard hơn 200 tuần. Nhóm có chín album được xếp hạng vàng và ba album hạng bạch kim tại thị trường Mỹ. Kansas từng tuyên bố tan rã năm 1984 nhưng tái hợp một năm sau đó và tiếp tục hoạt động cho đến nay.

Đạt Phan (theo NBC News)