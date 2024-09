Thành viên nhóm ABBA kết hôn lần ba ở tuổi 79

Ca sĩ nhóm ABBA - Björn Ulvaeus, 79 tuổi - kết hôn bạn gái kém ông 28 tuổi, sau hai năm hẹn hò.

Trên Instagram ngày 21/9, Björn Ulvaeus thông báo tổ chức lễ cưới với vợ thứ ba - Christina Sas, 51 tuổi - tại Copenhagen, Đan Mạch dưới sự chứng kiến của bạn bè và gia đình.

Trong bài đăng, nghệ sĩ cho biết cả hai gặp nhau tại thành phố Nuremberg, Đức vào năm 2021, xác nhận mối quan hệ này liên quan việc ABBA phát hành album Voyage trong cùng năm nhưng không kể chi tiết. Mùa xuân năm 2022, Ulvaeus và Sas hẹn hò. Hiện không có nhiều thông tin về vợ mới của nghệ sĩ.

Björn Ulvaeus và vợ thứ ba trong lễ cưới. Ảnh: Instagram Björn Ulvaeus

Đám cưới diễn ra dưới sự chủ trì của Sandi Toksvig - diễn viên hài người Anh kiêm cựu MC chương trình The Great British Bake Off. Theo Telegraph, bà trở thành bạn của Ulvaeus sau khi hai người hợp tác trong Mamma Mia! The Party - show nhạc kịch do ông thành lập năm 2018. Buổi lễ còn có các tiết mục văn nghệ của hai ca sĩ Đan Mạch Anne Linnet và Kaya Brüel - bạn của Björn Ulvaeus.

Nghệ sĩ hài Sandi Toksvig trong trang phục chủ hôn tại lễ cưới của thành viên nhóm ABBA. Ảnh: Instagram Björn Ulvaeus

Björn Ulvaeus sinh năm 1945 tại Thụy Điển, được biết đến là một trong bốn mảnh ghép của nhóm nhạc huyền thoại ABBA. Ulvaeus cũng thành công với sự nghiệp đơn ca và sản xuất phim. Ông còn sở hữu công ty NoteHeads, chuyên sản xuất phần mềm viết nốt nhạc.

Nghệ sĩ kết hôn giọng ca chính của nhóm - ca sĩ Agnetha Fältskog - vào năm 1971 nhưng ly hôn sau tám năm. Cặp sao có hai con là Linda, 50 tuổi và Peter, 46 tuổi. Ulvaeus tái hợp vợ cũ và các thành viên ABBA cho album mới Voyage năm 2021. Họ cũng dành nhiều tháng lưu diễn cùng nhau.

Năm 1981, ông đi bước nữa với người dẫn chương trình Lena Kallersjö, có hai con chung là Emma, 42 tuổi và Anna, 37 tuổi. Tháng 2/2022, cả hai ly hôn sau 41 năm chung sống, thỏa thuận chia đều khối tài sản trị giá 100 triệu bảng. Họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tiếp tục tổ chức sinh nhật con cháu cũng như gặp nhau trong các dịp lễ khác của gia đình.

Abba - I Still Have Faith In You "I Still Have Faith in You" - ca khúc mới nhất của ABBA. Video: YouTube ABBA

Phương Thảo (theo CNN)