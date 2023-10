Thành viên EXO trổ tài nấu nướng trong 'Gieo gì gặt nấy'

D.O trổ tài nấu ăn điêu luyện khi tham gia chương trình truyền hình tạp kỹ được chiếu trên FPT Play, từ ngày 14/10.

Gieo gì gặt nấy (tựa tiếng Anh: You reap what you sow) là chương trình tạp kỹ mới nhất được nhà đài tvN công bố vào đầu tháng 10. Bốn thành viên đồng hành với khán giả xuyên suốt chương trình là những ngôi sao giải trí hàng đầu xứ kim chi gồm: nam diễn viên Lee Kwang Soo, Kim Ki Bang, diễn viên kiêm người mẫu Kim Woo Bin, nam ca sĩ D.O (EXO).

Tham gia vào chuyến hành trình này, các thành viên sẽ hóa thân thành những nông dân thực thụ, thực hiện nhiều công việc đồng áng khác nhau. Cả bốn ngôi sao giải trí với chứng nhận "nhập môn" nông nghiệp sẽ phân công đảm nhận các công đoạn trồng trọt, từ làm đất, gieo hạt, tưới nước đến thu hoạch. Xen kẽ nhiệm vụ chính sẽ là những màn thi đua đầy vui nhộn của dàn cast.

Hình ảnh đầu tiên của bốn thành viên Kim Ki Bang, Kim Woo Bin, D.O và Lee Kwang Soo (từ trái sang) trong bộ trang phục chuẩn phong cách nông dân đã được nhà sản xuất hé lộ trên poster của chương trình. Ảnh: tvN

Trong đó, em út của biệt đội nông dân tập sự là thành viên nhóm nhạc thần tượng EXO - D.O. Chàng trai 9x không chỉ giỏi ca hát, vũ đạo và diễn xuất mà còn thể hiện sự đa năng khi làm việc năng suất trên cánh đồng. D.O cũng sẽ chinh phục các anh trai bằng tài nấu ăn đỉnh cao. Với kinh nghiệm góp mặt trong khá nhiều chương trình giải trí, những thử thách của Gieo gì gặt nấy không thể làm khó anh chàng.

Trong khi đó, Kim Ki Bang được mệnh danh là "người sinh ra để làm nông". Anh luôn thể hiện sự tháo vát trong tất cả nhiệm vụ. Đặc biệt với sự am hiểu nhiều loại nông cụ và máy móc, diễn viên Vườn sao băng hứa hẹn trở thành người "gánh team" cho những chàng trai thành thị còn lại.

Các thành viên cùng ekip sản xuất tại buổi họp báo ra mắt chương trình. Ảnh: tvN

Gieo gì gặt nấy là chương trình giải trí đầu tiên Kim Woo Bin góp mặt trong vai trò thành viên chính thức. Khán giả sẽ được dịp nhìn thấy khía cạnh hài hước của nam diễn viên Người thừa kế khi tham gia vào những phi vụ lầy lội của ba thành viên còn lại. Xuất hiện trong teaser với quần jean, sơ mi nghiêm túc giữa cánh đồng, tài tử họ Kim khiến các thành viên không thể nhịn cười.

Thành viên thứ tư của biệt đội là diễn viên Lee Kwang Soo. Anh được chọn làm thủ lĩnh nhóm và hứa hẹn đem đến một vai trò hoàn toàn mới.

Bốn nông dân tập sự cũng là hội bạn thân ngoài đời. Ảnh: tvN

Dù lần đầu cùng góp mặt trong một chương trình tạp kỹ nhưng bốn chàng trai là hội bạn thân ngoài đời. Vì thế, người hâm mộ sẽ thấy được sự tương tác tự nhiên thay vì sự ngại ngùng thường thấy của các thành viên trong ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, điểm cộng bảo chứng rating cho chương trình mới của nhà đài tvN là vai trò của đạo diễn Na Young Suk. Anh được đánh giá là vị đạo diễn "mát tay" đứng sau thành công của loạt chương trình thực tế xứ sở kim chi như 2 ngày một đêm, Cụ ông đẹp hơn hoa, Tân Tây du ký, 3 bữa một ngày...

Chương trình Gieo gì gặt nấy được trình chiếu trên FPT Play, song song với Hàn Quốc, vào trưa thứ Bảy hằng tuần với phụ đề đầy đủ, bắt đầu từ ngày 14/10.

Hải My