Thành viên Blackpink ra MV tiếng Anh

Rosé - giọng ca chính nhóm Blackpink - phát hành MV "On The Ground" với phần lời bằng tiếng Anh.

Ca sĩ áp dụng hình thức công chiếu MV trực tiếp trên Youtube trưa 12/3, đạt 1,2 triệu lượt xem. On The Ground do ca sĩ viết lời, thể hiện việc con người theo đuổi danh vọng mà bỏ qua nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Bài hát thuộc thể loại pop rock, đậm phong cách âm nhạc US-UK.

I worked my whole life

Just to get high just to realize

Everything I need is on the

Everything I need is on the ground

(Cả đời tôi làm việc

Để đạt đến đỉnh cao

Và rồi chỉ để nhận ra

Mọi thứ tôi cần hiện hữu ngay dưới mặt đất)

MV "On The Ground" MV "On The Ground". Video: Youtube Blackpink.

Ngoài MV On The Ground, cùng thời điểm, ca sĩ phát hành ca khúc Gone trên Spotify và các ứng dụng âm nhạc khác. Hai ca khúc nằm trong album solo đầu tay của ca sĩ tên -R-.

Trong họp báo ra mắt MV trưa 12/3, Rosé cho biết ca khúc được thu âm cách đây vài tháng. Ca sĩ cảm nhận bài hát như sinh ra để dành cho mình. MV được quay và hoàn thiện hồi cuối tháng 1. "Trong quá trình chuẩn bị album, tôi nhận ra tình yêu to lớn của bản thân dành cho âm nhạc. Tôi làm quen và trưởng thành cùng nó. Tôi viết lời bài hát bằng tiếng Anh vì nghĩ đó là thứ tiếng phù hợp. Tôi mong sẽ giúp người nghe cảm thấy thoải mái hơn nữa", cô nói.

Rosé tại buổi gặp gỡ truyền thông trước giờ ra mắt MV, trưa 12/3. Ảnh: Personablink.

Rosé sinh ra tại New Zealand, đến Australia cùng gia đình từ tám tuổi. Tên tiếng Hàn của cô là Park Chae Young, tiếng Anh là Roseanne Park. Cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng năm 2012, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, cô ra mắt với tư cách giọng ca chính nhóm Blackpink. Người đẹp đứng thứ 31 danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn. Hồi tháng 6/2020 cô đứng thứ tám trong danh sách "Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á".

