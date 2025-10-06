Thành viên Berkshire Hathaway thuê xưởng ở Việt Nam để mở rộng sản xuất

American Marmon Fastener, thành viên Marmon Holdings (Berkshire Hathaway) vừa chốt thương vụ thuê nhà xưởng tại Nhơn Trạch, đánh dấu bước mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Khu nhà xưởng xây sẵn trên có quy mô hơn 6.000 m2, nằm tại Khu công nghiệp BW Nhơn Trạch 1 (Đồng Nai). Cơ sở này dự kiến được Marmon Fastener sử dụng để phát triển dây chuyền sản xuất ốc vít phục vụ thị trường Bắc Mỹ. Thương vụ được Savills Việt Nam tư vấn, đánh dấu bước đi đầu tiên của Marmon tại Việt Nam.

Ông Steve Semmler, Chủ tịch Marmon Fastener Co., cho biết doanh nghiệp đã dành hơn hai năm tìm kiếm địa điểm phù hợp. Việc thuê nhà xưởng xây sẵn giúp rút ngắn thời gian triển khai, tận dụng nguồn lao động tay nghề cao, môi trường đầu tư ổn định và lợi thế chi phí cạnh tranh tại Việt Nam. Đồng thời, động thái mở rộng này còn củng cố năng lực sản xuất toàn cầu, tối ưu chi phí và đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài khu vực Bắc Mỹ của Marmon.

Bà Phan Cửu Chi, Quản lý dịch vụ công nghiệp Savills TP HCM, nhận định thương vụ của Marmon Fastener cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư Mỹ vào Việt Nam như một trung tâm sản xuất trong chuỗi cung ứng châu Á. Việt Nam tiếp tục khẳng định lợi thế về chi phí cạnh tranh, nguồn nhân lực và vị trí chiến lược. Marmon là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng các tập đoàn toàn cầu mở rộng hoạt động sản xuất sang Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Khu nhà xưởng tại Khu công nghiệp BW Nhơn Trạch 1 của Marmon Fastener. Ành: Savills

Marmon Holdings Inc. là tập đoàn công nghiệp đa ngành có trụ sở tại Chicago (Mỹ), sở hữu hơn 100 công ty thành viên trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghiệp, linh kiện, vận tải, thực phẩm và hạ tầng. Tập đoàn có hơn 30.000 nhân viên, doanh thu khoảng 12 tỷ USD mỗi năm. American Marmon Fastener Company là công ty con chuyên cung cấp giải pháp lắp ráp và liên kết cho ngành ôtô, điện tử và xây dựng.

Marmon là công ty thành viên của Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett, sở hữu danh mục đa dạng từ bảo hiểm, năng lượng, đường sắt đến sản xuất công nghiệp.

Động thái mở rộng chuổi cung ứng của Mamon diễn ra trong bối cảnh thị trường các doanh nghiệp toàn cầu ngày càng ưu tiên thuê nhà xưởng tiêu chuẩn cao để triển khai nhanh dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử, ô tô và thiết bị công nghiệp. Với chi phí nhân công thấp, logistics cạnh tranh, môi trường chính trị ổn định và vị trí chiến lược, Việt Nam nổi lên là điểm đến hấp dẫn để dịch chuyển và mở rộng chuỗi cung ứng. Các nhà xưởng đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp về tải trọng, chiều cao, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và chiếu sáng, phù hợp cho linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn, thiết bị công nghiệp và tự động hóa.

Báo cáo Cushman & Wakefield cho thấy nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại Việt Nam tăng mạnh từ năm 2017, đạt khoảng 11 triệu m2 với tỷ lệ lấp đầy trên 85% tính đến quý II/2025. TP HCM dẫn đầu với 3 triệu m2, tiếp theo là Đồng Nai và Hải Phòng mỗi địa phương 2,2 triệu m2, Bắc Ninh 1,6 triệu m2, tạo thành các cụm công nghiệp thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu nhà xưởng cao cấp, trở thành sản phẩm chiến lược của BĐS công nghiệp Việt Nam.

Phương Uyên