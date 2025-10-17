Thành viên băng đảng ở Campuchia chế giễu nạn nhân Hàn Quốc

Một thành viên băng đảng lừa đảo, buôn người ở Campuchia cho rằng các nạn nhân Hàn Quốc không thể trách ai vì "họ tự nguyện đến".

Đài truyền hình SBS của Hàn Quốc tối 16/10 đăng phóng sự điều tra đặc biệt có tựa đề "88 ngày ở thành phố tội phạm Campuchia", ghi lại cảnh các phóng viên tiếp cận một khu phức hợp tại Công viên Núi Bokor, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 200 km về phía nam.

Khu phức hợp này có hàng rào thép bao quanh, là nơi nam sinh viên Hàn Quốc Park Min-ho, 22 tuổi, từng bị bắt cóc, giam giữ trước khi bị tra tấn đến chết.

Tường thép bên ngoài khu phức hợp ở Công viên Núi Bokor. Ảnh: SBS

Thông qua Seo Ho-jung, một nạn nhân Hàn Quốc vừa trốn thoát, các phóng viên đã liên lạc được với "Komi", thành viên một băng đảng chuyên dụ dỗ các nạn nhân sang Campuchia làm việc. Seo Ho-jung cho biết tại khu phức hợp như nhà tù này, "người Hàn dụ dỗ và bán đồng hương cho băng đảng tội phạm".

Để tránh bị phát hiện, các nghi phạm chỉ liên lạc qua Telegram, và giới thiệu một thành viên băng đảng khác, gọi là "Nami", để trả lời phỏng vấn SBS.

Cuộc gặp giữa Nami và các phóng viên được sắp xếp sau đó. Người đàn ông này không né tránh phóng viên, mà bình thản trò chuyện, đồng thời tìm cách né tránh trách nhiệm.

Phóng viên SBS trò chuyện với Nami trong cuộc gặp ở Campuchia. Ảnh: SBS

"Thật ra tôi chỉ là người được gọi đến thay sau khi các vị liên hệ. Tài khoản Telegram đó không phải của tôi. Tôi chỉ dùng chung thôi", Nami nói.

Tuy nhiên, các phóng viên SBS nhận thấy giọng nói của Nami rất giống với giọng của một thành viên băng đảng mà họ đã nói chuyện trước đó.

"Tôi không quan tâm đến phóng sự của các vị. Thật lòng tôi cũng không thích bắt cóc hay tra tấn. Nhưng tôi nghĩ chính họ tự chuốc lấy. Nói thẳng ra, nếu không muốn bị như vậy thì họ đừng đến đây. Họ tự nguyện đến thì trách ai? Không đến thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải họ đến để làm những điều phi pháp nhằm kiếm tiền sao?".

Khi các phóng viên cho rằng suy nghĩ như vậy với các đồng hương Hàn Quốc là "vô lương tâm", Nami trả lời: "Tôi không từ chối làm những việc được giao", rồi rời đi, giơ tay hình chữ V.

Prince Complex, khu phức hợp tội phạm lớn nhất Campuchia, hôm 15/10. Ảnh: Chosun

Theo giới chức Hàn Quốc, có khoảng 1.000 công dân nước này trong số hơn 200.000 người đang làm việc tại những tụ điểm lừa đảo ở Campuchia. Do bị uy hiếp bằng bạo lực, một số buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử, bằng cách xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền.

Cảnh sát Campuchia cho biết giới chức nước này đã được đề nghị giúp đỡ 60 công dân Hàn Quốc liên quan đến mạng lưới lừa đảo trong năm nay, trong đó 40 người đã được tìm thấy. Lực lượng này vẫn đang tìm kiếm 76 người Hàn Quốc không rõ tung tích ở Campuchia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 thông báo áp lệnh cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, trong đó có Công viên Núi Bokor, đồng thời kêu gọi người dân nước này rời khỏi tỉnh Sihanoukville, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm.

Đức Trung (Theo SBS, Chosun)