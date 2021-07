Thành viên ban nhạc Cinderella qua đời

MỹJeff LaBar - tay guitar của ban nhạc rock Cinderella - được phát hiện chết tại nhà riêng ở tuổi 58.

Theo TMZ, Gaile LaBar-Bernhardt - vợ đầu của LaBar - phát hiện thi thể ông tại căn hộ ở Nashville hôm 14/7. Người thân và bạn bè không liên lạc được với nhạc công nhiều ngày qua. Bà Gaile đến nhà mới phát hiện chồng cũ đã qua đời. Cảnh sát hiện điều tra nguyên nhân cái chết.

Jeff LaBar khi biểu diễn cùng Cinderella. Ảnh: Rock Revolt.

Sebastian - con trai của Jeff LaBar và Gaile - tưởng nhớ cha trên Instagram: "Cha, thần tượng, anh hùng của tôi qua đời hôm nay. Tôi hiện quá đau buồn để viết nhiều hơn. Con yêu cha! Nếu có thể, các bạn hãy chia sẻ hình ảnh, video về những thời khắc vui vẻ từng có với cha tôi. Chúng tôi rất cảm kích".

Cinderella là một trong những ban nhạc rock nổi tiếng nhất thập niên 1980. Họ theo đuổi phong cách glam metal, nổi bật với mái tóc dài và những bản tình ca. Nhóm có một số bản hit như Nobody’s Fool, Don’t Know What You Got (Till It’s Gone)... từng vào bảng xếp hạng Billboard. Jeff LaBar gia nhập Cinderella năm 1985, thay tay guitar Michael Schermick. Ông hoạt động cùng nhóm tới năm 2017 trước khi tan rã.

Jeff LaBar từng hoạt động solo, phát hành bản thu One For The Road năm 2014. Ông và đồng nghiệp Eric Brittingham (cùng thuộc Cinderella) cũng lập một ban nhạc riêng Naked Beggars, hoạt động từ năm 2003 đến 2007.

MV Cinderella - Don't Know What You Got (Till It's Gone) MV "Don't Know What You Got (Till It's Gone)". Video: Cinderella Youtube.

Đạt Phan (theo TMZ)